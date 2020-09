Adidas X Cyberpunk 2077: ecco le scarpe di Night City

Adidas ha presentato la sua ultima collaborazione in fatto di sneaker speciali, questa volta saranno gli appassionati di Cyberpunk 2077 a poter sfoggiare un paio di scarpe sportive nuove fiammanti. Con l’approssimarsi dell’uscita dell’atteso titolo fantascientifico di CD Projekt Red, basato sull’omonimo gioco di ruolo di culto, si susseguono annunci legati al microcosmo che orbita attorno a questa licenza (qualche giorno fa vi parlavamo di questa figure di Johnny Silverhand).

Non è la prima volta che su queste pagine parliamo di sneakers, questo tipo di scarpe sportive sono in grado di attrarre attorno a loro un nutrito numero di appassionati disposti ad acquistare i diversi modelli. Dal canto loro i produttori con queste operazioni hanno modo di rendere omaggio, di volta in volta, a tutto ciò che rientra nell’immaginario collettivo e nella cultura pop.

Creando una scarpa dedicata all’universo di Cyberpunk, Adidas, si ispira alle atmosfere futuristiche e al neon di Night City con un design dominato dall’utilizzo del giallo oro e del viola. Questi due colori complementari rappresentano i poli opposti dello spettro cromatico comunicano un forte contrasto e si adattano alla perfezione allo stile metropolitano del futuro “sul filo del rasoio” immaginato da Mike Pondsmith.

La sneaker Adidas X Cyberpunk 2077 sarà una rivisitazione del modello Adidas x9000l4 Boost. In questa incarnazione la scarpa presenterà un motivo leopardato nero tono su tono. Gli elementi colorati della scarpa saranno alcuni inserti viola, i quattro occhielli inferiori per i lacci e il tassello del tallone, e dettagli dorati come le iconiche tre bande oblique, il logo sulla linguetta, le scritte sul fianco e l’inserto grafico sul retro della sneaker.

In particolare quest’ultimo elemento del design è un piccolo ma significativo dettaglio di ambientazione, che identifica questo paio di scarpe come una componente in grado di collegarsi all’impianto neuralware del proprietario per potenziarne le capacità motorie.

Al momento Adidas non ha comunicato una data di lancio per queste sneakers, tuttavia è ipotizzabile che queste x9000l4 Boost siano messe in commercio a ridosso del lancio del gioco, previsto a novembre. Le sneakers di Cyberpunk 2077 saranno vendute in punti vendita selezionati e sul sito ufficiale di Adidas.