AEW Dynamite: Sting torna a lottare su TNT dopo oltre 20 anni

La puntata di questa sera di Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling, si preannuncia imperdibile. Dopo 20 anni e 5 mesi dal suo ultimo match televisivo su TNT, in occasione di WCW Monday Nitro, Sting tornerà finalmente a lottare per il network che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Assieme al suo protetto Darby Allin, l’Hall of Famer affronterà Matt Lee e Jeff Parker in un Tornado Tag Team Match. Un momento storico, accolto con grande entusiasmo dal CEO della AEW, Tony Khan, che ha spiegato di essere da sempre un grande fan di Sting e di averlo voluto fortemente nel roster della sua Compagnia.

For the first time in 20 years @Sting will compete on TNT THIS WEDNESDAY (8/18) in his FIRST EVER #AEWDynamite match teaming w/ @DarbyAllin vs 2.0 (@MattTheShow/@JeffTheShow) in a Texas Tornado tag match at the @FertittaCenter in Houston! Get tickets at https://t.co/UN1cNiJJrQ. pic.twitter.com/9GLeqtEa9C — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2021

L’ultimo match di Sting su TNT risale al 26 marzo 2021 quando affrontò il rivale di una vita, Ric Flair. Il “Nature Boy” ha da poco chiesto alla WWE la rescissione del contratto e si vocifera possa approdare in AEW al fianco di Andrade.

AEW, il grande ritorno di Sting

Nella puntata di questa sera, che sarà trasmessa in diretta da Houston, i fan potranno assistere anche al tanto atteso match tra Chris Jericho e MJF, e a un incontro valido per i titoli di coppia tra i campioni in carica, gli Young Bucks, e il team composto da Jungle Boy e Luchasaurus, noto come “Jurassic Express”.

Un ricco antipasto in vista di Rampage, in programma venerdì sera, dove dovrebbe avvenire il debutto di CM Punk, ex WWE Champion lontano dal mondo del Wrestling dal 2014 e di recente impegnato con Stephen Amell nella serie Heels (qui potete leggere la recensione in anteprima dei primi quattro episodi).

