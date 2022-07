Il trailer di Black Adam rivelato al San Diego ComiCon 2022 lo scorso weekend ha finalmente mostrato il misterioso Hawkman in azione. Durante il panel di presentazione del film l’interprete dell’eroe alato, Aldis Hodge si è anche sbilanciato con alcune dichiarazioni su un possibile film solista di Hawkman.

trailer italiano di Black Adam

Aldis Hodge pensa già ad un film solista su Hawkman

Aldis Hodge (Leverage, Hidden Figures, Straight Outta Compton, Underground) interpreterà Hawkman, uno dei personaggio più pittoreschi, e complicati, della mitologia DC fu creato da Gardner Fox e Dennis Neville debuttando nel 1941 su Flash Comics #1.

Parlando del suo personaggio e di un possibile film solista su Hawkman, Aldis Hodge ha detto:

Se pensate a Hawkman e alla sua storia fumettistica c’è la Justice Society e poi la Justice League e poi ci sono un sacco di sue serie soliste – ci sarebbe un sacco di materiale. Il suo background, la sua maledizione e la sua storia con Hawkgirl. C’è davvero un sacco di materiale per un film solista anche per più di un film solista! Spero soltanto di avere la possibilità di esplorare tutta la sua ricchissima mitologia.

Queste dichiarazioni si sposano con le parole del produttore Hiram Garcia:

Nella nostra mente fa tutto parte di un universo condiviso. Tutti questi ragazzi esistono insieme. Ci concentriamo solo sul raccontare questa storia, sul raccontare Black Adam e la Justice Society of America. Ma il modo in cui la vediamo e le nostre ambizioni per l’universo è tutto condiviso. E penso si inizino a sentire le increspature di questi ragazzi nell’universo.

Vi riproponiamo il trailer di Black Adam mostrato al San Diego ComiCon 2022:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.