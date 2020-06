Warhammer 40.000: arriva il fumetto della Marvel

Warhammer 40.000, il gioco di miniature fantascientifico di Games Workshop, riceverà un adattamento a fumetti targato Marvel Comics. A firmare questo nuovo fumetto saranno Kieron Gillen (The Wicked+The Divine, Once and Future) e Jacen Burrows (Crossed, Necronomicon, Providence).

Fino ad ora gli appassionati di Warhammer 40.000 avevano potuto leggere le storie ambientate nel loro universo preferito nei fumetti Titan Comics, tuttavia lo scorso settembre i diritti di pubblicazione della licenza erano passati in mano a Marvel Comics. La casa delle Idee inizierà a pubblicare una nuova serie di fumetti a partire da questo ottobre.

Marneus Calgar sarà una serie a fumetti intitolata in onore del protagonista, Maestro Capitolare degli Ultramarines.

La storia esplorerà il passato di questo importante personaggio, fino ad ora avvolto nel mistero. Il fumetto narrerà gli eventi più importanti legati alla vita di Marneus Calgar: dagli inizi su Nova Thulium, alla campagna militare nelle Crociate Nere, fino a svelare il mistero che lo lega all’altare Altare Nero e che minaccerà il sistema di Ultramar.

A scrivere questa nuova storia sarà Kieron Gillen, già al lavoro in Marvel Comics su diverse testate tra cui Uncanny X-Men, Thor, Young Avengers e giocatore veterano di Warhammer. Gillen, giocatore sin dal 1987, ha commentato entusiasticamente la notizia, dicendo che per lui arrivare a scrivere di Warhammer 40.000 rappresenta di un traguardo raggiunto grazie alla sua enorme passione verso il gioco.

Jon Gillard, Games Workshop’s Global Head of Licensing, ha commentato che nel lavorare con Marvel ha potuto notare l’attenzione dedicata al progetto e la decisione di raccontare una origin story di uno dei personaggi più importanti di tutta l’ambientazione. Una affermazione che lascia intendere quanto Games Workshop stia apprezzando la preparazione di Gillen nel confezionare una storia che non solo si integrerà perfettamente nella narrativa di questo universo, ma sarà destinata anche ad espandere la sua lore.

Marvel Comics vuole però rassicurare tutti i lettori sull’accessibilità di Marneus Calgar: il fumetto potrà essere apprezzato sia dagli appassionati di Warhammer, ma anche da nuovi lettori, che potranno approfittare di questa occasione per avvicinarsi a questo mondo