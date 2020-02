ALIEN The Roleplaying Game parlerà italiano grazie a Wyrd Edizioni

L’avevamo predetto ieri nella nostra intervista a Tomas Härenstam, cofondatore e CEO di Free League Publishing e autore del gioco di ruolo di ALIEN, e puntualmente si è avverato: ALIEN The Roleplaying Game sarà presto localizzato nella nostra cara lingua madre!

È di pochi minuti fa, infatti, l’annuncio a opera di Wyrd Edizioni, casa editrice nostrana che ha già in catalogo un altro prodotto di Free League Publishing: Coriolis – Il Terzo Orizzonte (di cui potete leggere la nostra recensione), del suo accordo con il publisher svedese e 20th Century Fox, proprietaria dei diritti sul franchise ALIEN, per la localizzazione in italiano di ALIEN The Roleplaying Game, per la gioia di tutti gli appassionati di ALIEN e dei giochi di ruolo, più in generale.

L’annuncio riporta anche che la lingua italiana non sarà l’unica in cui verrà localizzato il gioco, ma che anche altri paesi, europei e non, potranno godere di questo privilegio. Di seguito, l’elenco completo:

Italia – Wyrd Edizioni – https://www.wyrdedizioni.com

Francia – Arkhane Asylum – https://www.arkhane-asylum.fr/

Germania – Ulisses Spiele – https://ulisses-spiele.de/

Spagna – Edge Entertainment – http://www.edgeent.com/home/

Brasile – New Order Editora – https://newordereditora.com.br/

Russia – Studio 101 – https://studio101.ru/

Polonia – Galakta – http://galakta.pl/

Il manuale base di ALIEN The Roleplaying Game è stato pubblicato a dicembre 2019 ed ha suscitato parecchio interesse nella comunità di giocatori, tanto da andare immediatamente esaurito nella sua prima tiratura.

Come dichiarato da Tomas Härenstam durante la nostra intervista, a cui vi rimandiamo per maggiori informazioni, Free League Publishing sta già lavorando a tutta una serie di nuove espansioni e contenuti per questo gioco di ruolo fantascientifico, che saranno pubblicati durante il 2020, a partire da agosto, di cui vi daremo notizia non appena ci giungeranno nuove informazioni.

Se nell’attesa siete curiosi di saperne di più sulle meccaniche e l’ambientazione di ALIEN The Roleplaying Game, vi rimandiamo alla nostra recensione del Cinematic Starter Kit, una delle due modalità di gioco disponibili e quella più particolare e innovativa.

Wyrd Edizioni non ha ancora annunciato quando e in che modalità ALIEN The Roleplaying Game sarà pubblicato, se direttamente in versione retail o attraverso una campagna Kickstarter, modalità spesso usata dall’editore. Restate quindi sintonizzati, ve ne daremo notizia non appena saranno rilasciate nuove indiscrezioni.