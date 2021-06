Amazing Spider-Man: ecco quando terminerà la run di Nick Spencer

Marvel Comics ha ufficialmente annunciato che l’incredibile run fumettistica di Amazing Spider-Man scritta da Nick Spencer si concluderà a settembre con il numero 74. Nel corso degli anni Spencer ha revitalizzato l’alter ego di Peter Parker, rendendolo protagonista di storie indimenticabili.

Il suo ultimo volume sarà composto da 80 pagine e conterrà anche degli artwork di artisti che hanno contribuito alla sua run, tra cui Patrick Gleeson, Mark Bagley, Marcelo Ferreira e molti altri. Marvel non ha voluto rilasciare ulteriori dettagli in merito, ma ha stuzzicato i fan promettendo grandi sorprese che proietteranno l’amichevole ragno di quartiere in una nuova era.

La cover di Amazing Spider-Man #74. Credits: Marvel Comics

Anche Nick Lowe, editor di Marvel Comics, si è voluto congratulare con Spencer per il grande lavoro svolto negli ultimi tre anni, definendo le sue storyline delle vere e proprie lettere d’amore ai fan di Spidey.

Amazing Spider-Man #74 arriverà a settembre!

Il finale della run di Spencer si chiamerà What Cost Victory e concluderà un arco narrativo che ha visto grandi storie come Hunted, Sins Rising, Last Remains, King’s Ransom e Sinister War. Nel numero #62, uscito a marzo in America, Spider-Man ha anche indossato un costume nuovo di zecca, molto simile alla controparte videoludica.

Sempre per restare in tema grandi eventi Marvel, vi ricordiamo di come a settembre avrà luogo The Death of Doctor Strange, storyline che a quanto pare dovrebbe portare alla scomparsa (non sappiamo se temporanea o meno) dello stregone supremo.

Nel frattempo i fan sono sempre in attesa del primo trailer di Spider-Man: No Way Home, film che darà ufficialmente il via al cross-over Sony – Marvel e, stando alle indiscrezioni, scardinerà ufficialmente il multiverso legato al personaggio di Peter Parker.

In attesa della conclusione della run di Spencer, vi consigliamo di recuperare il primo volume, intitolato Ritorno alle origini, edito in Italia da Panini Comics. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.