Spider-man indosserà un nuovo costume a marzo

Nell tarda serata di ieri, Marvel ha rivelato il nuovo costume che Peter Parker indosserà come Spider-man a partire da Amazing Spider-Man #62 previsto a marzo negli Stati Uniti e Amazing Spider-Man #63 previsto ad aprile negli Stati Uniti.

Il nuovo costume

A seguito della tragica conclusione dell’arco narrativo Sin’s Rising, Peter Parker sarà costretto ad abbandonare il suo costume classico per uno nuovo e finora tenuto segreto che gli permetterà di affrontare Kingpin!

Il nuovo costume, che richiama ovviamente quello della sua controparte videoludica, è stato realizzato dal disegnatore Dustin Weaver.

Eccovelo:

Per il momento non sono state rivelate le caratteristiche di questo nuovo “brillante” costume. Intanto è già partito il conto alla rovescia dei lettori per il ritorno del costume classico come nella migliore tradizione dei comics!

Queste invece le parole di Weaver:

Il nuovo costume è nato da una collaborazione fra me, Nick Spencer [l’attuale scrittore della serie – NdA] e l’editor Nick Lowe. Avevo proposto alcune migliorie tecnologiche davvero strambe e loro mi hanno suggerito come incorporarle nel costume che alla fine, penso, sia futuristico ma anche classico. Non vedo l’ora che Patrick Gleason [l’attuale disegnatore della serie – NdA] lo disegni!

In partenza anche una nuova serie

Partirà fra pochissimi giorni, sempre negli Stati Uniti, Non-Stop Spider-Man, nuova serie regolare che la Marvel avrebbe dovuto pubblicare negli Stati Uniti a giugno ma slittata a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epideamia di Coronavirus.

La serie è scritta dal veterano Joe Kelly e disegnata da Chris Bachalo. I due collaborarono insieme su Uncanny X-Men nel 1998 e sulla serie creator-owned Steampunk uscita per DC/Wildstorm. Curiosamente i due hanno già lavorato separatamente su Spider-man salvo poi riunirsi proprio sulla testata dell’Arrampicamuri nel 2008 nel pieno dell’era “Brand New Day”.

Ecco come lo scrittore Joe Kelly ha descritto la serie:

Per me, Non-Stop Spider-Man è il meglio che un fumetto Marvel può offrire: azione sfrenata, storia coinvolgente, ottimi disegni, temi rilevanti e la voce unica di uno dei miei personaggi preferiti: Spider-man. Chris e io vogliamo alzare il tasso di adrenalina e colpirvi al cuore ma vi faremo anche sorridere. Allacciate le cinture, non vedo loro che il primo numero sia disponibile!

Il disegnatore Chris Bachalo ha invece così commentato il suo ritorno su Spider-man: