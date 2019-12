The Amazing Spider-Man: ecco com’è il vecchio gioco in 4K

Uno dei più grandi successi dell’attuale generazione di console è Marvel’s Spider-Man, il sandbox action di Insomniac Games sviluppato in esclusiva per PlayStation 4. I creatori di Ratchet and Clank hanno dato vita a quello che è oggettivamente il miglior capitolo dedicato all’arrampicamuri; ovviamente prima di esso sono stati rilasciati molti altri giochi, alcuni dei quali avevano già tentato l’approccio free roaming che tanto abbiamo apprezzato nel titolo PS4. Uno di essi era The Amazing Spider-Man, sviluppato da Beenox per Activision come una sorta di seguito videoludico dell’omonimo film.

Per quanto non incredibile, all’epoca dell’uscita (2012) The Amazing Spider-Man aveva ricevuto votazioni più che discrete, sopratutto per il suo valido sistema di movimento. Dopo tutto questo tempo, però, e dopo aver visto quanto è possibile creare con un vero progetto AAA, il gioco sembra ancora valido, oppure ha oramai ceduto al peso degli anni? La risposta arriva da un canale YouTube che ha riproposto una fase di free roaming in 4K. Potete vedere il video qui sotto.

Le basi sono all’incirca le stesse. Spider-Man può ondeggiare tra i grattacieli, lanciarsi tra vari punti di interesse e combattere con un sistema di combo a base di calci, pugni e ragnatele, oltre che interagire con l’ambiente circostante per attivare colpi contestuali. Ovviamente a cambiare è l’apparato tecnico: ricordiamoci però che stiamo confrontando un gioco uscito su PS3 con una rilasciato per PlayStation 4.

Tra i commenti del video YouTube, troviamo una descrizione che, a essere onesti, calza alla perfezione con The Amazing Spider-Man: visto oggi, questo gioco sembra una versione alpha in via di sviluppo di Marvel’s Spider-Man. Dal nostro punto di vista, però, non si tratta di un commento negativo, ma al contrario di un plauso a Beenox: con un budget certamente inferiore e una macchina molto meno potente, il team di Activision era riuscito a creare qualcosa di valido e interessante, sopratutto dopo i lineari Shattered Dimensons e Edge of Times. Diteci, voi cosa ne pensate di The Amazing Spider-Man? Lo avevate giocato?