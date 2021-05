Amazon Prime Video: le novità di giugno 2021

Amazon ha finalmente annunciato tutte le sue nuove uscite e novità su Prime Video di giugno 2021. Da non perdere la nuova stagione di Celebrity Hunted, la serie originale Amazon Clarkson’s Farm e tante altre interessanti novità.

The Mauritanian

Uscita: 3 giugno

The Mauritanian è basato su Guantánamo Diary, autobiografia bestseller del New York Times scritta da Mohamedou Ould Slahi, e segue la storia vera di Slahi (Tahar Rahim) catturato dal governo americano e imprigionato per anni a Guantanamo Bay (GTMO) senza essere processato. È una incredibile testimonianza di sopravvivenza contro ogni previsione, Slahi, nella sua lotta per ottenere la libertà trova un’alleata nell’avvocatessa Nancy Hollander (Jodie Foster), affiancata dalla sua associata Teri Duncan (Shailene Woodley).

Attraverso la controversa difesa di Nancy e Teri e le prove scoperte dal formidabile procuratore militare Tenente Colonnello Stuart Couch (Benedict Cumberbatch) viene rivelata una cospirazione scioccante e di vasta portata. Un film sull’importanza dello stato di diritto e sull’estremismo di ogni tipo, ma anche un racconto tenero, divertente ed edificante su Mohamedou, un uomo straordinario la cui umanità ha trionfato, cambiando profondamente quelli che gli sono stati accanto.

Maschile Singolare

Uscita: 4 giugno

Antonio (Giancarlo Commare) è costretto a mettere in discussione tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente sia economicamente. Con il supporto dell’amica di sempre, Cristina (Michela Giraud), deve trovare una nuova casa, un lavoro e – soprattutto – un nuovo scopo nella vita. Va a vivere con Denis (Eduardo Valdarnini), un ragazzo che vive una vita molto libera e fatta di piccoli espedienti, e inizia a lavorare nel forno di Luca (Gianmarco Saurino), un affascinante amico del nuovo padrone di casa.

Da sempre appassionato di pasticceria, Antonio riacquista fiducia in se stesso frequentando un corso professionale; nel frattempo, con la collaborazione di Denis e Luca, scopre che essere single non è poi così male e si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione. Ma quando all’orizzonte si affaccia la possibilità di un nuovo amore, Antonio sembra pronto a tornare sui suoi passi.

Dom

Uscita: 4 giugno

La serie Amazon Original brasiliana Dom è un crime drama in otto episodi della durata di un’ora ispirato alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Dom racconta la storia di Pedro, un bel ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro. Introdotto già dall’adolescenza al mondo della cocaina, da cui è presto dipendente, diventa leader di una gang criminale che domina i tabloid di Rio agli inizi del 2000.

Tra azione, avventura e drama, Dom racconta anche la storia del padre di Pedro Dom, Vitor Dantas, il quale da bambino aveva riportato alle autorità un suo ritrovamento in fondo al mare e che aveva finito per intraprendere una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. La serie mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile.

Chaos Walking

Uscita: 8 giugno

In un futuro non troppo lontano, Todd Hewitt (Tom Holland) scopre Viola (Daisy Ridley), una misteriosa giovane donna che si schianta sul suo pianeta, dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti da The Noise – una forza che mostra tutti i loro pensieri. In questo luogo così poco sicuro, la vita di Viola è in pericolo e per proteggerla Todd deve scoprire il proprio potere interiore e svelare gli oscuri segreti del pianeta.

Da Doug Liman, regista di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow, il film è basato sul romanzo bestseller The Knife of Never Letting Go di Patrick Ness. Daisy Ridley e Tom Holland fanno parte del cast con Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Nick Jonas, Demián Bichir, Kurt Sutter e Cynthia Erivo.

Clarckson’s Farm

Uscita: 11 giugno

Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. Clarckson’s Farm, la nuova serie Amazon Original in 8 episodi, segue un intenso, faticoso e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.

Aiutato solo dalla sua banda di colleghi agricoltori, Clarkson scopre presto che il fattore moderno deve essere un protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e spesso tutto allo stesso tempo. Nonostante le calamità che ne derivano, questo non è di certo “The Grand Tour si dà l’agricoltura”. Qui nella fattoria i fallimenti hanno conseguenze emotive reali e Jeremy, completamente al di fuori della sua comfort zone, deve contare sull’aiuto degli altri mentre si impegna nel far crescere le messi, allevare le pecore e mettere su progetti ambientali che gli stanno a cuore.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

Uscita: 18 giugno

La seconda stagione del real-life thriller Amazon Original italiano Celebrity Hunted – Caccia all’uomo porta sullo schermo l’avventurosa fuga di sette personaggi di spicco del panorama italiano: l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga con limitate risorse economiche in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, offrendo agli spettatori una nuova emozionante avventura intrisa di coinvolgenti momenti di suspense e con una sana dose di leggerezza. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Solos

Uscita: 25 giugno

Solos è una serie antologica in sette episodi, che riflette sui significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Solos racconterà storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti facendo emergere quanto, nonostante le circostanze più disparate e momenti apparentemente isolati, siamo tutti collegati dall’esperienza umana.

Nel cast i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Bosch

Uscita: 25 giugno

Basato sul romanzo best-seller di Michael Connelly The Burning Room (2014) e sul vero caso di incendio doloso che lo ha ispirato, la settima e ultima stagione di Bosch di Prime Video vede il motto del detective Harry Bosch al centro della trama: “tutti contano o non conta nessuno”. Quando una bambina di 10 anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per consegnare l’assassino alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui.

Il caso imponente e politicamente delicato, poterà Bosch a confrontarsi con l’estenuante dilemma morale su quanto in là è disposto ad andare per ottenere giustizia. La serie vede nel cast Titus Welliver nei panni del detective della omicidi Harry Bosch, Jamie Hector è il detective Jerry Edgar, Amy Aquino è il tenente Grace Billets, Madison Lintz è Maddie Bosch e Lance Reddick è il capo della polizia Irvin Irving.

Come Play

Uscita: 27 giugno

Oliver Sutton (Azhy Robertson), un bambino autistico di otto anni incapace di parlare, comunica digitando e disegnando su uno schermo. I suoi genitori Sarah (Gillian Jacobs) e Marty (John Gallagher Jr.) hanno difficoltà nel mantenere solida la loro unione e allo stesso tempo sostenere le necessità di Oliver. Solo e spesso bullizzato a scuola, Oliver desidera un amico ma quando i genitori si separano la situazione peggiora e lui si ritira sempre più nello schermo.

Quando un libro per bambini compare misteriosamente sul suo telefono, Oliver inizia a leggerlo scoprendo la storia di una creatura solitaria di nome Larry. Presto Oliver si renderà conto che più legge la storia, più Larry si materializza nel mondo reale in cerca di un amico diventando sempre più pericoloso. Come Play è scritto e diretto da Jacob Chase ed è basato sul suo cortometraggio omonimo.

Le altre uscite di Giugno 2021

Nuovi film in arrivo

Minions | 18 giugno

28 giorni dopo | 1 giugno

Giallo Napoletano | 1 giugno

Il gatto a nove code | 1 giugno

L’uccello dalle piume di cristallo | 1 giugno

Il mondo perduto – Jurassic Park | 1 giugno

Totò contro il pirata nero | 1 giugno

Totò e Cleopatra | 1 giugno

King of Thieves | 1 giugno

Il piccolo yeti | 3 giugno

Black Dahlia | 4 giugno

Una su 13| 5 giugno

Downtown Abbey | 11 giugno

Il grande salto | 13 giugno

Lei è troppo per me | 16 giugno

Into the Ashes | 18 giugno

Pinocchio | 19 giugno

Dear White People | 21 giugno

Tutti per 1 – 1 per tutti | 25 giugno

Pride and Glory – Il prezzo dell’onore | 29 giugno

Codice Genesi | 30 giugno

David and Goliath | 30 giugno

Nuove serie in arrivo

Shameless – la decima stagione | 1 giugno

The Handmaid’s Tale – la seconda stagione | 1 giugno

Kaeloo – le seconda e la terza stagione | 2 giugno

Lupin – La donna chiamata Fujiko Mine – la prima stagione| 15 giugno

Bleach – la terza stagione per la prima volta in italaino | 28 giugno

Film in scadenza

Cena con delitto | fino al 4 giugno

L’agenzia dei bugiardi | fino al 17 giugno

A un metro da te | fino al 20 giugno

Mission: Impossible – Protocollo fantasma | fino al 30 giugno

Serie in scadenza

I bastardi di Pizzofalcone | fino al 14 giugno

L’allieva | fino al 14 giugno

