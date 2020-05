Andy Serkis parla di Alfred e del tono di The Batman

Come sappiamo la produzione di The Batman – il reboot cinematografico del Cavaliere Oscuro con protagonista Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves – è ferma e l’uscita del film è slittata dal 25 giugno al 1° ottobre 2021 – cliccate QUI per tutti i dettagli comprese le date di uscite dagli altri film dei Worlds of DC – ma questo non ha fermato Andy Serkis (Il Signore degli Anelli, Black Panther) che nel film interpreterà Alfred Pennyworth, il leggendario maggiordomo tuttofare di Bruce Wayne, di parlare proprio del ruolo che si appresta ad interpretare e più in generale del tono del film.

Serkis ha parlato prima brevemente del suo predecessore ovvero il grandissimo Michael Caine, che aveva interpretato Alfred nella trilogia di Christopher Nolan, definendolo “fantastico” e la sua interpretazione “leggendaria” confermando che quando si interpreta questi ruoli così iconici è come fare del teatro shakespeariano ovvero bisogna fare proprio il personaggio e connettersi con la sua anima più intima.

In questo senso Andy Serkis conferma che la sceneggiatura di The Batman il rapporto fra Bruce Wayne e Alfred va al di là del semplice rapporto di “lavoro” ma ha una connessione più profonda ed emotiva fra i due e che costituisce il nucleo del loro rapporto.

Andy Serkis ha infine “confermato” che il tono del film sarà “oscuro” [darker in originale – NdA].

L’attore, cercando di chiarificare la sua affermazione senza però entrare troppo nei dettagli, ha azzardato un paragone proprio con la trilogia di Christopher Nolan almeno in termini di atmosfere e tono il che dovrebbe far tirare un lungo sospiro di sollievo ai fan.

Infine sullo stop delle riprese, Serkis ha confermato che non si sa quando le riprese potranno riprendere e che a marzo era a metà circa delle riprese che lo riguardavano direttamente quando si è dovuto fermare tutto. L’attore si dice curioso di vedere come il lockdown ne influenzerà il resto delle riprese.