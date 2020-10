Animali Fantastici: in arrivo la mostra al Museo di Storia Naturale di Londra

Se amate il Wizarding World, Harry Potter e in particolare siete appassionati delle creature magiche, il Museo di Storia Naturale di Londra (Natural History Museum) ospiterà la mostra Fantastic Beasts: The Wonder of Nature. Questa nuova esposizione consentirà ai magizoologi di tutto il mondo di ammirare le creature magiche e gli animali che hanno ispirato la loro creazione.

Fantastic Beasts: The Wonder of Nature debutterà presso il museo londinese a partire dal prossimo 9 dicembre, tuttavia a causa delle attuali restrizioni dovute alla pandemia la mostra potrà essere visitata virtualmente, grazie alla collaborazione tra il museo e Google Arts & Culture. La versione virtuale della mostra permetterà così agli appassionati di esplorare i pezzi forti dell’esposizione, arricchendo il proprio bagaglio culturale con contributi degli scienziati e curatori della mostra.

Attraverso l’esposizione di reperti, artefatti ed esemplari provenienti dalle collezioni del museo e oggetti di scena ed elementi provenienti dall’universo di Harry Potter la mostra accosterà le creature fantastiche alle rispettive controparti del regno animale, offrendo un inedito punto di vista sull’intersezione tra realtà e fantasia.

A guidare i visitatori attraverso queste scoperte sarà niente meno che Newt Scamander, protagonista della saga Animali Fantastici, nonché autore del celebre libro di testo utilizzato ad Hogwarts durante le lezioni di Cura delle Creature Magiche.

Scamander non si limiterà a mostrare agli ospiti ogni sorta di animale (magico e non), ma provvederà anche ad istruire gli ospiti sugli strumenti e sulle tecniche in grado di aiutare gli scienziati ad osservare gli animali nel proprio ambiente naturale e come queste informazioni potrebbero essere messe in pratica osservando creature come i Mooncalf e il giustospazioso Occamy.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire in che modo alcuni animali hanno ispirato la l’aspetto delle creature magiche viste nei film, come ad esempio l’Erumpent o i draghi, e quali abilità delle creature magiche e in quale misura e modo, queste esistono effettivamente in natura.

Potete trovare tutte le informazioni sulla mostra Fantastic Beasts: The Wonder of Nature sul sito del Natural History Museum a questo link.