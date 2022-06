Grandi notizie per i fan di He-Man e del mitico franchise. Durante la Geeked Week Kevin Smith ha annunciato il sequel della serie Netflix Masters of the Universe: Revelation, a sua volta un seguito spirituale della celebre serie animata degli anni ’80.

Masters of the Universe: Revelation, annunciato il sequel

Si chiamerà Masters of the Universe: Revolution e riprenderà dal cliffhanger del primo show che aveva visto Skeletor, storico villain, venir assimilato dalla Motherboard. Le voci attorno a una possibile seconda stagione erano diventate sempre più insistenti negli ultimi messi e lo stesso Mark Hamill, doppiatore di Skeletor, aveva stuzzicato i fan a tal proposito.

Si tratterà di una storia stand-alone che non dovrebbe essere divisa in due parti, come invece accaduto con Masters of the Universe: Revelation. Al momento non ci sono ancora dettagli sulla possibile data di uscita, ma i fan potranno aspettarsi un nuovo scontro tra He-Man e Skeletor.

After Revelation comes REVOLUTION!

I’m ecstatic to be making more @MastersOfficial with @Mattel and @powerhouseanim for @netflix!

Big thanks to everyone who streamed our show last summer! You gave us the Power to go back to Grayskull for another epic Eternian adventure! pic.twitter.com/TlCP8TLnS9 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) June 8, 2022

Sceneggiata da Kevin Smith, la prima stagione di Masters of the Universe: Revelation (divisa in due parti) ha ottenuto consensi molto positivi di critica e pubblico. Ad affiancare Smith ci ha pensato il veterano Rob David che aveva già scritto recentemente i fumetti di He-Man and The Masters of the Universe per DC e si è occupato anche del fumetto prequel edito da Dark Horse.

La prima parte è uscita su Netflix il 23 luglio 2021, mentre la seconda il 23 novembre dello stesso anno. Ma l’universo di He-Man non si fermerà con la serie animata in questione: vi ricordiamo infatti che dopo anni di attesa e rimandi è stato finalmente dato il via libera al film in live action di Masters of the Universe, descritto come una vera e propria origin story.