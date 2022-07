Grandi notizie per i fan del cavaliere oscuro. Durante il panel “DC’s Jim Lee and Friends” è stato annunciato un nuovo cross-over a fumetti tra Spawn e Batman. Si tratta della prima volta dopo quasi 30 anni che i due personaggi tornano a incontrarsi: l’ultima volta risale al 1994 con Batman/Spawn: War Devil e il singolo numero Spawn/Batman di Frank Miller e Todd McFarlane.

Annunciato un nuovo cross-over tra Spawn e Batman

Batman/Spawn #1 arriverà nelle fumetterie americane il 13 dicembre, edito da DC Comics, e vedrà il ritorno di McFarlane alla scrittura e Greg Capullo alle tavole: il duo ha lavorato per anni a numerosi fumetti di Spawn per la Image Comics. Batman/Spawn: War Devil, invece, sarà ristampato il 15 dicembre.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito al fumetto se non che sarà composto da 48 pagine e sarà un numero singolo. Era stato pianificato anche un terzo cross-over dal titolo Batman/Spawn: Inner Demons, ma non è mai stato pubblicato. In entrambi i numeri Batman e Spawn finiscono per allearsi, dopo aver combattuto tra loro, per affrontare un nemico comune

Tornando a Spawn, personaggio che McFarlane ha creato per l’Image Comics al momento della fondazione della casa editrice nel 1992, ci sono grandi progetti in cantiere: l’autore è infatti al lavoro su nuovi fumetti, serie TV e soprattutto un nuovo film, ormai da tempo in un limbo produttivo (il protagonista sarà Jamie Foxx). Il primo numero divenne l’albo indipendente più venduto della storia dei fumetti americani.

Le voci di un nuovo cross-over tra Batman e Spawn risalgono al 2017 quando Todd McFarlane aveva rivelato di aver proposto una nuova storia che coinvolgesse i due personaggi. Restiamo in attesa di capire quando il nuovo numero arriverà anche in Italia.