Ant-Man 3, Bill Murray entra nel cast del film Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nelle sale cinematografiche a luglio 2023, diretto ancora una volta da Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli dedicati al microscopico supereroe Marvel Studios (e che potete recuperare su Amazon a prezzo speciale). Ora, l’attore Bill Murray ha annunciato di essersi unito all’Universo Cinematografico Marvel, e il suo debutto avverrà proprio nella prossima avventura incentrata su Ant-Man. A rivelarlo è stato lo stesso Murray nel corso di un’intervista con la Frankfurter Allgemeine Zeitung (qui la notizia originale).

L’attore e comico noto per i suoi ruoli in film come Ghostbusters ha dichiarato, senza troppi giri di parole, che recentemente ha partecipato a un film Marvel Studios grazie anche e soprattutto al fatto che a dirigere la pellicola vi è un regista da lui particolarmente stimato.

“Probabilmente non dovrei dirtelo, ma ormai è fatta. Molte persone sono rimaste stupite dal perché io abbia deciso di partecipare a un progetto del genere, ma per me la cosa è stata semplice dall’inizio: conosco il regista e mi piace molto. È una persona divertente e umile, tutto ciò che si desidera da un regista. E con quel film sulle cheerleader, Ragazze nel pallone, ha dimostrato di saperci fare. Vero anche che ho accettato di partecipare al film ma di base non sono interessato a questi adattamenti dei fumetti.”

Ant-Man and The Wasp: Quantumania vedrà il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, e Michelle Pfeiffer (quest’ultima nuovamente nei panni di Janet Van Dyne) e fungerà da sequel del precedente Ant-Man and The Wasp, uscito nel 2018. Nel cast troveremo anche Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore (dopo il suo ingresso trionfale visto nell’ultimo episodio della serie TV Loki) e Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang. Il cinecomic sarà al cinema il 28 luglio 2023 mentre le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.