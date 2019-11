Anthony Mackie ha rivelato come la Marvel ha cambiato la sua vita

Anthony Mackie, nonostante la sua giovane età, è diventato in poco tempo uno dei più importanti attori di supereroi al mondo. Durante un’intervista con Deadline, l’attore ha voluto raccontare come è radicalmente cambiata la sua vita da quando ha firmato il suo contratto con i Marvel Studios.

L’attore stesso non avrebbe mai immaginato di giungere in un punto così alto della sua carriera in cui c’è la possibilità concreta di guidare uno dei franchise più importanti del Marvel Cinematic Universe, ovvero quello di Capitan America. Mackie è consapevole della sua responsabilità e pertanto è pronto ad aiutare gli altri creatori. Scherzando ha affermato:

“Beh, la Marvel mi ha lanciato una chiave inglese con l’idea che non la riconoscessi. In realtà, la mia intenzione è quella di usarla per mettermi nelle migliori posizioni di successo. La cosa grandiosa di essere nei film Marvel è che questi mi danno una certa libertà, l’opportunità di divertirmi davvero all’interno del business e fare cose che altrimenti non mi sarebbe permesso di fare”.

L’attore interprete di Falcon ha poi continuato dichiarando di essere fiero di aver avuto dei ruoli più o meno importanti in Seberg e in The Hate U Give, ma quello che lo rende più orgoglioso è avere un ruolo importante all’interno dei film Marvel. Questo gli permette di essere riconosciuto maggiormente dalla gente e può così battersi per risolvere alcuni problemi della comunità e del Paese.

Un momento che Anthony Mackie ricorda con orgoglio è quando Chris Evans gli ha dato la notizia del passaggio del testimone. Un giorno di ordinaria normalità si è trasformato in una giornata storica:

“Stavamo girando ad Atlanta e Chris Evans aveva invitato alcuni di noi a casa sua per guardare una partita di football, perché tutti odiamo i Patriots e lui ama i Patriots. Lui e io scendiamo le scale e mentre mi mostra la casa mi chiede: ‘Quindi sei eccitato?’ E io rispondo: ‘Voglio dire, sì, sarà una partita di football. Adoro il football, guardo il football ogni settimana, ma non sapevo che ti interessasse.’ E lui: ‘No, per la sceneggiatura. Non hai letto la scena?’ Io ero incredulo e rispondo: ‘No.’ Quindi salta in piedi, corre fuori dalla stanza e rientra con la sceneggiatura. A quel punto mi dice: ‘Pagina 85! Leggi! Leggi!’ E si siede lì come un bambino che aspetta una reazione. “

Quando avverrà il debutto di Anthony Mackie come Capitan America non è stato ancora annunciato, ma lo vedremo come Falcon per The Falcon and The Winter Soldier in uscita in anteprima su Disney+ nel 2020.