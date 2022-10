The Hollywood Reporter ha annunciato un cambio nella programmazione del prossimo anno targata Warner Bros. Dune: Parte 2, sequel del film diretto da Denis Villeneuve, arriverà nelle sale il 3 novembre 2023 anzichè il 17 novembre 2023 (data fissata in origine). Il progetto Warner prende quindi il posto originariamente occupato dal reboot di Blade dei Marvel Studios, spostato al 2024.

Anticipata l’uscita di Dune: Parte 2

Dune: Parte 2 adatterà la seconda parte dell’omonimo romanzo di Frank Herbert, che servì da ispirazione per il film di David Lynch, non particolarmente apprezzato da critica e pubblico. L’universo live action di Dune si espanderà anche con uno spinoff televisivo per HBO Max intitolato Dune: The Sisterhood e il regista Denis Villeneuve ha già espresso il suo desiderio di realizzare un terzo film su Dune, che andrebbe ad adattare Dune Messiah, secondo romanzo nel ciclo di racconti di Herbert. Tra le new entry del cast di Dune: Parte 2 troviamo Florence Pugh nei panni della principessa Irulan, Austin Butler in quelli di Feyd-Rautha, Christopher Walken come l’imperatore Shaddam IV e Léa Seydoux nei panni di Lady Margot.

Le riprese del sequel di Dune si sono svolte anche in Italia, per la precisione a San Vito, frazione di Altivole, piccolo comune della provincia di Treviso. Alcune scene sono state girate presso la tomba Brion, memoriale realizzato dall’architetto veneto Carlo Scarpa, commissionato nel 1969 e ultimato nel 1978. Fu realizzato su richiesta della famiglia Brion come ultima dimora di Giuseppe Brion, imprenditore e fondatore dell’azienda Brionveg. Torneranno a bordo del sequel Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Zendaya, grandi protagonisti del primo film. La seconda parte di Dune si discosterà dalla prima per via della presenza di maggiori scene d’azione. Il film, uscito nelle sale a settembre dello scorso anno (leggi qui la nostra recensione) ha avuto il compito di introdurre i protagonisti del pianeta Arrakis, gettando le basi per un mondo ampio e complesso.