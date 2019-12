Antlers: ecco il trailer finale del nuovo film prodotto da Guillermo Del Toro

Dopo l’adattamento della serie di libri classici Scary Stories to Tell in the Dark, il vincitore del premio Oscar Guillermo del Toro si sta preparando per l’ennesima storia da brividi: Antlers, un nuovo film prodotto da Del Toro stesso e diretto da Scott Cooper.

In Antlers, un insegnante dell’Oregon (Keri Russell) e suo fratello (Jesse Plemons), lo sceriffo locale, scoprono che un giovane studente (Jeremy T. Thomas) sta nascondendo un segreto pericoloso, con conseguenze spaventose. Il nuovo trailer rivela che qualcuno vicino al giovane, forse suo padre, è posseduto nientemeno che da un Wendigo, con il ragazzo che porta lui dei pasti molto particolari: gli altri abitanti della città.

Il film è ispirato alla storia “The Quiet Boy” di Nick Antosca, creatore di Channel Zero in onda su SYFY, e uscirà nei cinema il 17 Aprile 2020.

“È stato molto divertente e molto diverso per me“, ha raccontato Cooper a Collider riguardo il film horror.”Sono stato così influenzato all’inizio dal lavoro di John Carpenter, come Halloween, o sicuramente The Exorcist, che è uno dei miei preferiti, o persino Stalker di Tarkovsky. Essere in grado di portare tutto ciò in un film è eccitante…Guillermo è fantastico, così solidale e incredibilmente fantasioso, quindi è stata davvero una grande collaborazione. Sono molto fortunato che mi abbia chiesto di farlo. ”

Per quanto riguarda lo stesso del Toro, il regista premio Oscar sta preparando il suo nuovo film Nightmare Alley, basato sul romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham. Il nuovo lungometraggio del prolifico regista includerà un grande cast tra cui Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Holt McCallany e Richard Jenkins.