Aquaman 2 e The Trench: piccoli aggiornamenti sui film

Mentre le produzioni e le uscite al cinema sono bloccate e/o slittate in attesa che rientri l’emergenza causata dalle possibilità di contagio da Coronavirus, dietro le quinte ad Hollywood si continua a lavorare su sequel e spin-off come Aquaman 2 e The Trench.

Le due pellicole, entrambe nate dall’ottimo riscontro dell’Aquaman di Jason Momoa diretto da James Wan uscito all’inizio del 2019, sono infatti ancora in fase di finalizzazione con la prima prevista orientativamente a metà 2021 e la seconda senza ancora una data di uscita precisa.

Questo però non impedisce di avere qualche piccolo aggiornamento.

A darci qualche notizia su Aquaman 2, ad esempio, è intervenuto lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick che in Q&A su twitter ha parlato della direzione della pellicola.

I know you can’t give plot spoilers for Aquaman 2. But if someone wanted to know a little more about where the sequel is going, could you hypothetically give a few comic book recommendations to read while locked down? — Campbell (@Campinthe803) March 21, 2020

A domanda specifica su quali potessero essere le letture fumettistiche migliori per prepararsi al film, Johnson-McGoldrick ha indicato le storie della Silver Age con protagonista Black Manta, protagonista anche della scena post-crediti del film, in quanto le migliori per approfondire il villain.

Johnson-McGoldrick fa quindi riferimento soprattutto alle storie realizzate da Steve Skeates, Paul Levitz e disegnate dal grande Jim Aparo come ad esempio il ciclo di storie The Search of Mera – inedito in Italia – o La Morte di un Principe – volume pubblicato da Planeta DeAgostini.

Ricordiamo che Aquaman 2 vedrà il ritorno del cast originale composto fra gli altri da Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson e Amber Heard con la regia di James Wan.

Diverso il discorso per lo spin-off di The Trench che come sappiamo avrà protagoniste le mostruose creature già apparse nel primo film e attingerà a piene mani da quel background horror che ha consacrato James Wan grazie alla serie The Conjuring.

Oh I know how that is, I have ADHD coupled with anxiety so not having any kind of routine is kinda playing on it 😱, if I'm allowed another question, is the Trench spin off coming in between AQM 1&2 or after AQM2? — Amber Dillon (@rockaddict420) March 21, 2020

A domanda specifica sulla collocazione temporale del film, sempre lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick ha confermato che il film dovrebbe collegarsi fra i due capitoli principali.

Il condizionale è d’obbligo visto che il film non ha avuto ancora una conferma ufficiale e la sceneggiatura sembrerebbe ancora in fase di stesura.

In attesa del film vi consigliamo la lettura del volume Aquaman – Terrore dalla Fossa edito da RW Lion.