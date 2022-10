Continuano gli annunci in casa Warner Bros. Discovery per il mercato italiano. A partire dal 30 ottobre, sul canale 37 del digitale terrestre, sarà disponibile Warner TV, nuovo canale completamente in chiaro dedicato a film e serie TV della major. Un’offerta che andrà ad aggiungersi al già ricco portoflio di canali gratuiti del gruppo Warner Bros. Discovery che include: Nove, Real Time, Dmax, Food Network, Giallo, Motor Trend, HgTv – Home & Garden TV e i canali kids K2 e Frisbee.

Warner Bros.

Nasce Warner TV, canale dedicato al mondo del cinema e della TV targato Warner Bros. Discovery

L’idea alla base del canale è quella di offrire al grande pubblico una ricca selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana. Secondo diverse indiscrezioni l’operazione si configurerebbe come un affitto della durata di cinque anni con opzione d’acquisto per il canale 37 del digitale terrestre, di proprietà del gruppo Sciscione (Gmh). Quest’ultimo l’aveva acquistata a luglio 2019 dai tedeschi di Home Shopping Europe GmbH.

Una mossa in totale controtendenza rispetto agli altri colossi internazionali che invece hanno deciso di spostarsi interamente sullo streaming, abbandonando i contenuti in chiaro. Come si legge nella nota stampa diffusa, Warner TV aprirà una finestra inedita sull’incredibile mondo delle grandi produzioni targate Warner Bros., fatto di storie divertenti ed avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere, spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood. Warner Bros. e Discovery hanno completato la fusione nei mesi scorsi con un accordo da ben 43 milioni di dollari.

Vi ricordiamo, infine, che HBO Max si fonderà a Discovery+ per dare vita a un solo contenitore. Il lancio della nuova piattaforma, che al momento non ha ancora un nome ufficiale, è previsto per l’estate del 2023 in America e per inizio 2024 in Europa (soltanto nei Paesi con HBO Max). La nuova piattaforma di streaming offrirà agli utenti tre tipi di esperienze: senza pubblicità, con pochi spazi pubblicitari e solo con ADV. L’obbiettivo è quello di unire il meglio di HBO Max e Discovery+, garantendo un’esperienza senza precedenti. Allo stato attuale Warner Bros. Discovery conta 92,1 milioni di abbonati in tutto il mondo: cifra che include HBO, HBO Max e Discovery+. Nonostante il numero di utenti sia aumentato nell’ultimo quadrimestre, in America c’è stato un calo di 300mila abbonati.