Arrivano in streaming gli spettacoli teatrali di Naruto e altri anime

Live Viewing Japan ha nelle ultime ore annunciato che riprogrammerà la trasmissione in streaming online (anche Italia) degli spettacoli teatrali in 2.5D di Live Spectacle Naruto, My Hero Academia: The “Ultra” Stage, Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Nogizaka46 ver. 2019 attraverso il servizio di GLOBE CODING attivo dal 10 dicembre 2021 al 3 febbraio 2022.

Arrivano in streaming gli spettacoli teatrali di Naruto, My Hero Academia e altri anime

In più, la società giapponese trasmetterà sempre online i nuovi titoli di Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical – Kaguya Hime’s Beloved e Live Spectacle NARUTO – The Tale of Uzumaki Naruto (cliccate qui per scoprire gli ultimi dettagli in merito).

Aprendo una piccola parentesi relativa a Naruto, il nuovo progetto arriverà in presenza in quel di Tokyo presso il Nippon Seinen-kan Hall dal 4 al 13 dicembre e in quel di Osaka al Hotel Mielparque dal 25 dicembre al 2 gennaio. Il costo dei biglietti parte da 8,000 yen (circa € 62,00) e sarà possibile prenotarli online qui dal 6 novembre.

Tornando al servizio di streaming, i biglietti e le trasmissioni saranno disponibili nei periodi seguenti:

Dal 10 al 23 dicembre 2021;

dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;

Dal 7 al 20 gennaio 2022;

Dal 21 gennaio al 3 febbraio.

Relativamente allo spettacolo imminente di Naruto i biglietti saranno disponibili per la visione in streaming esclusivamente negli ultimi due periodi citati.

Precisiamo che i primi tre spettacoli teatrali citati in apertura saranno trasmessi in tutto il mondo eccetto che in Medio Oriente, Cina continentale e Russia. I due spettacoli più recenti, invece, sono vincolati dalle stesse eccezioni e non saranno trasmessi in streaming nemmeno in Giappone.

Live Viewing Japan ha già trasmesso Live Spectacle Naruto, My Hero Academia: The “Ultra” Stage, Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Nogizaka46 ver. 2019 da 6 al 26 agosto 2021.

Dal vivo, invece, Live Spectacle Naruto è andato in scena nel 2015; My Hero Academia: The “Ultra” Stage nel 2019 e Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Nogizaka46 ver. 2019 sempre nel 2019 (quest’ultimo già proposto nel 2018).