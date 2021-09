Naruto contro Pain a teatro: i costumi dei personaggi

Come riportato nel nostro precedente articolo, Naruto contro Pain all’interno dell’arco narrativo di Pain, narrato da Masashi Kishimoto all’interno del suo Naruto, sarà adattato in forma teatrale per il terzo spettacolo della serie Live Spectacle Naruto, e nelle ultime ore sono stati svelati i costumi degli attori che interpreteranno i personaggi di spicco.

Il nuovo spettacolo si intitola Naruto: Uzumaki Naruto Monogatari (La Storia di Naruto Uzumaki) e adatterà l’assalto di Pain e il conseguente Summit dei Cinque Kage. Adesso, quindi, guardiamo insieme i costumi dei personaggi che saranno interpretati rispettivamente dai seguenti attori:

Nagato (Yuki Tamaki), “Il Quarto Hokage” Minato Namikaze (Ryo Kitazono), Shikamaru Nara (Kazuaki Yasuke), Gaara (Takeru Naya), Karin Uzumaki (Kanon Nanaki), Shizune (Sari Kojima), Sai (Fuma Sadamoto), “Il Quarto Raikage” A (Keigo Kitamura), Suigetsu Hozuki (Ryutro Maeda), Jugo (Koki Emoto), Konan (Yuka Kobayashi), Killer Bee (Shin Koyanagi), Tsunade Senju (Cecile Daigo), Hinata Hyuga (Senaa), Tobi (Daiki Ise), Zetsu (Ryunosuke Kawai), Pain (Teruma), Kakashi Hatake (Yuki Kimisawa), Sakura Haruno (Yui Ito), Sasuke Uchiha (Ryuji Saito) e Naruto Uzumaki (Masaki Nakao).

Il progetto arriverà in quel di Tokyo presso il Nippon Seinen-kan Hall dal 4 al 13 dicembre e in quel di Osaka al Hotel Mielparque dal 25 dicembre al 2 gennaio. Il costo dei biglietti parte da 8,000 yen (circa € 62,00) e sarà possibile prenotarli online qui dal 6 novembre.

Ecco il resto della gallery:

Naruto a teatro

Il progetto Live Spectacle Naruto ha avuto ufficialmente inizio nel 2015. Il primo prende il titolo omonimo del progetto e copre sostanzialmente la prima parte del manga di Masashi Kishimoto; il secondo, invece, è stato pubblicato nel 2017 e si intitola Naruto: Melodia dell’Organizzazione Alba (Naruto: Akatsuki no Shirabe) ed è focalizzato sulle vicende dell’organizzazione criminale principale, appunto, l’Akatsuki.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

