Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun, data della conclusione del manga

Secondo quanto riportato da AnimeNewsNetwork, le pagine del numero di giugno di Monthly Sunday GX, rivista manga edita da Shogakukan, hanno svelato nelle ultime ore che Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun, il manga scritto e disegnato da Minori Kurata che si ispira al celebre universo videoludico targato Ubisoft, raggiungerà la sua conclusione il 17 giugno 2021 con la pubblicazione dell’ultimo capitolo.

Kurata-sensei ha lanciato il manga nell’ottobre del 2019 e il 19 febbraio 2021 Shogakukan ha pubblicato in Giappone il tankobon numero 3.

Qui di seguito è disponibile una sinossi del manga:

“1526 Dopo Cristo. La Cina è governata della Grande Dinastia dei Ming. Sebbene l’impero sia al suo massimo splendore, i venti della subdola politica del nuovo Imperatore stanno travolgendo il paese e il tumulto si avvicina. Con la decimazione dei suoi compagni, Shao Jun è diventata l’ultimo Assassino della Cina. Dopo essere fuggita in Europa, ora è tornata in patria da sola. Il suo unico scopo: vendetta!“

Il manga è inedito in Italia, ma Edizioni Star Comics sta collaborando attivamente con Ubisoft per portare in Italia i fumetti ispirati alle proprietà intellettuali della Software House. In questo nostro articolo trovate tutti i dettagli.

Per la cronaca, e anche per curiosità, la protagonista del manga, Shao Jun, incontra Ezio Auditore da Firenze (acquistate su Amazon il romanzo dedicato al periodo fiorentino di Ezio) nel cortometraggio Assassin’s Creed Embers.

Assassin’s Creed

La storia della serie di Assassin’s Creed si basa su una guerra tra Assassini e Templari cominciata dall’inizio dei tempi, combattuta per il controllo delle informazioni circa la storia segreta dell’umanità. Diversi videogame sono stati creati e focalizzati su specifici personaggi e ambientazioni. I principali sono focalizzati sulla Terza Crociata, Rinascimento italiano e l’Impero Ottomano, sulla Rivoluzione americana, Rivoluzione francese, Rivoluzione Industriale britannica ed età vittoriana e sull’Antico Egitto. L’ultima tappa della serie è incentrata sul mondo nordico-vichingo con Assassin’s Creed Valhalla.