Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Edizioni Star Comics del 19 maggio 2021 fra cui spicca l’uscita di Sweet Paprika il nuovo graphic novel scritto e disegnato da Mirka Andolfo di cui vi avevamo parlando in questo nostro articolo.

Eccovi tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Edizioni Star Comics del 19 Maggio 2021

Le uscite Astra del 19 Maggio 2021

SWEET PAPRIKA di Mirka Andolfo

15×21, cartonato, bicromia, 112 pp, € 11,90

Paprika è una giovane di origini italiane che vive a New York, una stimata donna in carriera maniaca del lavoro. Il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per se stessa e per i suoi cari. Finché a portare scompiglio nella sua vita farà la sua rocambolesca intromissione Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” assolutamente lontano dal suo mondo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità e il suo stile di vita, per scoprire cosa desidera veramente? Una cosa è certa: l’incontro-scontro di due caratteri e “stili” così diametralmente opposti daranno vita a un irresistibile terremoto di fraintendimenti, gag e… situazioni dolcemente piccanti!

Arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale Mirka Andolfo: un’ accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada!

HOT PAPRIKA di Mirka Andolfo

15×21, cartonato, bicromia, 112 pp, € 11,90

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”.

SWEET PAPRIKA – VARIANT COVER di Mirka Andolfo & Artgerm Lau

15×21, cartonato, bicromia, 112 pp, € 13,90 – solo in fumetteria

Stanley Lau, conosciuto in tutto il mondo come Artgerm, è uno dei più brillanti illustratori attualmente in circolazione. Con la sua arte e il suo talento firma la variant cover di Sweet Paprika, inondandola di magia, romanticismo e sensualità. La classica ciliegina su una torta tanto dolce quanto… piccante!

HOT PAPRIKA – DELUST EDITION di Mirka Andolfo

21×28, cartonato, sovraccoperta, bicromia, 128 pp, volume interamente nobilitato, contiene 1 stampa allegata e gadget, € 100,00 – solo in fumetteria

Volume di lusso che, oltre alla maggiore foliazione e tutti gli abbellimenti previsti, nonché alla presenza di gadget esclusivi, saranno tutti numerati e autografati dall’autrice Mirka Andolfo. Un oggetto prezioso, unico nel suo genere, per il collezionista che sa come farsi felice.

BUNDLE SWEET PAPRIKA + HOT PAPRIKA di Mirka Andolfo

15×21, cartonato, bicromia, € 23,80 – solo in fumetteria

LEONID, AVVENTURE DI UN GATTO VOLUME 1 – I DUE ALBINI di Frederic Brremaud & Stefano Turconi

21×28, cartonato, colore, 48 pp, € 12,90

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici. Leonid non è più un cucciolo, ma nemmeno un gatto adulto. Avrebbe una confortevole cuccia, una vita ideale, ma qualcosa turba l’oasi di pace, quando alla fattoria in fondo alla strada degli agnellini fanno una brutta fine. Fino a quando il colpevole non sarà trovato, l’anziano fattore decide di liberare i cani. E questo significa che nessun gatto è più al sicuro…

Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa, con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

Le uscite Star del 19 Maggio 2021

SHAMAN KING FINAL EDITION 4 di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

In cielo compare una gigantesca cometa che annuncia l’inizio dello Shaman Fight! Come al solito, Yoh non sembra per niente teso, ma ecco che d’un tratto si ritrova di fronte Silva, un esponente della tribù dei Patch, accompagnato da alcuni spiriti della natura, che afferma di essere nientemeno che un membro del comitato direttivo del torneo!

TO YOUR ETERNITY 13 di Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Centinaia di anni dopo la battaglia di Renril, Fushi si risveglia in un mondo completamente cambiato. Strade percorse da velocissime macchine automatiche, cavi elettrici che corrono da una parte all’altra sospesi a mezz’aria, luci e neon che splendono ovunque. La minaccia dei knocker è un ricordo lontano, e l’epico scontro combattuto da Fushi e dai suoi compagni è ormai una “leggenda”… Quali sensazioni gli trasmetterà questo nuovo mondo?

ONE PIECE NEW EDITION 88 di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30 (Anche in edicola)

Rufy si scontra violentemente con Katakuri, uno dei tre generali, ma i suoi ripetuti attacchi vengono schivati uno dopo l’altro e la situazione si fa disperata! Per impedire al secondogenito della famiglia Charlotte di raggiungere i suoi compagni, Cappello di Paglia taglia le vie di uscita e si impegna in una battaglia a tutta forza…

OLYMPIA KYKLOS 3 di Mari Yamazaki

13×18, B, b/n e col., 194 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Dopo aver assistito con i suoi stessi occhi alla morte di Kokichi Tsuburaya, con cui aveva fatto amicizia in occasione del suo viaggio nel tempo nella Tokyo degli anni ‘60, Demetrio giura di impegnarsi per diventare una persona migliore e parte alla volta della grande città di Atene, dove farà la conoscenza nientemeno che del filosofo Platone! Un terzo volume in cui ci aspetta un balzo… ancora più avanti nel futuro!

SUMMER TIME RENDERING 11 di Yasuki Tanaka

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

È scontro aperto tra Ryunosuke e Karikiri! Insieme a Hizuru, la cui coscienza si è risvegliata durante il combattimento, Ryunosuke affronta un’altra volta Shide. Nel frattempo Shinpei e Mio si recano all’orto di Alain, dove incontrano… un altro Masahito Karikiri?!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 1 di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50 in libreria e store online

Shirayuki è nata con degli splendidi capelli di colore rosso acceso. Questa caratteristica, che le conferisce un fascino particolare, attira l’interesse del famigerato principe Raji, disposto a tutto pur di farla sua, tanto che la ragazza si vede costretta a lasciare il paese per sfuggire all’ordine di diventare la sua concubina. Giunta nel bosco di un vicino regno, Shirayuki s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione, ma di cui ignora ancora la reale identità… Una nuova, incantevole eroina dai capelli rossi è pronta ad accompagnarvi in una travolgente storia d’amore e d’avventura, attraverso ambientazioni da favola e situazioni elettrizzanti che non deluderanno gli appassionati del genere shojo e delle atmosfere fantasy!

SOLO LEVELING 2 di DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 176 pp, con sovraccoperta, € 8,90

Jinwoo e i suoi compagni sono rimasti imprigionati in un dungeon in cui dimorano mostri potentissimi e sanguinari. Davanti a simili avversari, l’intera squadra sembra destinata a soccombere. Il ragazzo è ormai ridotto in fin di vita, quand’ecco che davanti a lui compare una misteriosa schermata che parla di una “secret quest”…

CHILDREN OF THE WHALES 17 di Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Chakuro e i suoi compagni sono riusciti a convincere Orca, il fratello maggiore di Lykos, a schierarsi dalla loro parte. Tuttavia un misterioso predatore, partito dalla nave da guerra Geraki, avvolge completamente la Balena di Fango e trasforma uno dopo l’altro i suoi abitanti in uomini-nous. Una sorte che colpisce anche Ouni e Shuan…

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 4 di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 288 pp, con sovraccoperta, € 5,50