Asterix: l’intero catalogo scontato in digitale da Panini Comics

Panini Comics continua ad ampliare la sua offerta di fumetti digitali e dopo la pubblicazione digitale gratuita e a prezzo scontato di volumi originali di autori italiani, titoli Marvel e volumi Planet Manga, per A Casa Con Panini Comics è la volta di una nuova graditissima aggiunta: l’intero catalogo dei volumi di Asterix, il personaggio creato dal duo formato da René Groscinny e Albert Uderzo, a un prezzo scontato.

Da oggi lunedì 18 fino a domenica 31 maggio, infatti, Panini Comics propone in digitale l’intera raccolta delle avventure di Asterix, per un totale di 38 titoli, alla cifra € 3,99: un mix per tutti i gusti, che offre ai lettori la possibilità di scoprire le migliori storie del Gallo più iconico di tutti i tempi e del suo fedele compagno Obelix. Tra i volumi anche Asterix e la corsa d’Italia, al prezzo speciale di € 0,99, diventato celebre in questo periodo proprio per aver anticipato i tempi nominando uno dei protagonisti della storia “Coronavirus”.

I TITOLI

Asterix il gallico

Asterix e il falcetto d’oro

Asterix e i Goti

Asterix gladiatore

Asterix e il giro di Gallia

Asterix e Cleopatra

Asterix e il duello dei capi

Asterix e i Britanni

Asterix e i Normanni

Asterix legionario

Asterix e lo scudo degli Arverni

Asterix alle Olimpiadi

Asterix e il paiolo

Asterix in Iberia

Asterix e la zizzania

Asterix e gli Elvezi

Asterix e il Regno degli dei

Asterix e gli allori di Cesare

Asterix e l’indovino

Asterix in Corsica

Asterix e il regalo di Cesare

Asterix in America

Asterix e la Obelix SpA

Asterix e i Belgi

Asterix e il grande fossato

L’odissea di Asterix

Il figlio di Asterix

Le mille e un’ora di Asterix

Asterix la rosa e il gladio

Asterix e la galera di Obelix

Asterix e Latraviata

Asterix tra banchi e… banchetti

Quando il cielo gli cadde sulla testa

Il compleanno di Asterix & Obelix – L’albo d’oro

Asterix e i Pitti

Asterix e il papiro di Cesare

Asterix e la corsa d’Italia

Asterix e la figlia di Vercingetorige

Ricordiamo che sullo shop online del sito ufficiale Panini Comics sono ancora gratuite le spese di spedizione per ordini superiori ai 15 € sempre fino al 31 maggio.