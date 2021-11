Atmosfear è pronto a tornare dopo trent’anni grazie a Kickstarter

Ultimamente, non sono soltanto i videogames d’annata a tornare alla ribalta in versione remake, anche alcuni famosissimi boardgames degli anni ’80 e ’90 sono usciti, ancora una volta, in versione aggiornata e corretta, vedi il caso de L’Isola di Fuoco (link Amazon) o il più recente Brivido (Link Amazon). Anche Atmosfear, il celebre gioco da tavolo horror con supporto audiovisivo, sta per ricevere lo stesso trattamento, giusto in tempo per festeggiarne il trentesimo anniversario.

Da qualche giorno infatti, è partita una campagna Kickstarter proprio per la messa in produzione di Atmosfear 30th Anniversary Edition, una nuova versione del gioco che non vuole solamente ricreare il feeling e l’atmosfera (appunto) dell’originale, ma vuole anche ampliare l’esperienza di gioco con l’inserimento di nuovi elementi di gioco, ideati appositamente per questa nuova edizione.

Atmosfear 30th Anniversary Edition prevede infatti l’aggiunta di nuove pedine e carte extra, oltre ad avere già inclusa anche l’espansione di gioco riguardante Baron Samedi, il sinistro Signore dei Cimiteri del Voodoo. Inoltre, sarà presente anche un modulo di background completamente nuovo a proposito di The Gatekeeper in forma di graphic novel, intitolato The Lore of the Other Side.

L’originale Atmosfear, per chi non lo conoscesse ancora, è un boardgame, la cui versione base è uscita nell’ormai lontano 1991, nel quale i giocatori devono combattere contro una terrificante e potentissima creatura, raccogliendo sei chiavi differenti per portarle poi al centro del tabellone di gioco e mettere così fine all’incubo. La particolarità, piuttosto eclatante all’epoca, di Atmosfear è che le tempistiche di ogni partita sono scandite da un video di supporto, fornito in VHS nella versione originale, e in DVD nelle edizioni successive, dove l’antagonista principale sembra davvero interagire con i giocatori. Questa feature, in Atmosfear 30th Anniversary Edition, sarà implementata con un video in streaming, che va quindi a sostituire i vecchi supporti fisici, da far partire all’inizio di ogni partita.

L’uscita prevista per Atmosfear 30th Anniversary Edition è settata però, non prima del 2022 inoltrato. Ci sarà dunque ancora un pochino da spettare per provare ancora brividi old school…