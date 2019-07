Avengers: Endgame è il film più visto di sempre!

Con la seconda uscita al cinema di Avengers: Endgame è il film con il maggior incasso di sempre. Infatti, dopo ben 10 anni, Avatar perde il suo primato.

Con la seconda uscita al cinema, Avengers: Endgame diventa il film con il maggior incasso di sempre. Dunque, dopo ben 10 anni, Avatar perde il suo primato proprio a causa del grande successo ottenuto dalla pellicola cinematografica dedicata ai Vendicatori. Infatti, il colossal di James Cameron aveva incassato, in tutto il mondo, 2,7897 miliardi di dollari, mentre Avengers: Endgame è riuscito ad guadagnare 2,7892 miliardi di dollari senza contare, però, gli incassi del weekend.

Nonostante ciò, l’ultimo capitolo della saga degli Avengers non è riuscito a battere un altro importante record, ossia quello riguardante agli incassi in patria. Infatti, Avengers: Endgame in questa classifica è fermo al secondo posto, con 853 milioni. Dunque, è pressoché impossibile arrivare a 936 milioni, record stabilito da Star Wars: Il Risveglio della Forza.

In ogni caso, l’obiettivo che era stato prefissato con la seconda uscita nelle sale cinematografiche del capitolo conclusivo della saga dedicata ai Vendicatori è stato raggiunto: Avatar ha perso il suo podio dopo ben 10 anni. Avengers: Endgame diventa così il film più visto di sempre.

Nel corso nel San Diego Comic Con 2019 sono stati presentati molti altri progetti inerenti all’Universo Cinematografico Marvel, ma riusciranno ad avere lo stesso successo ottenuto dall’ultimo capitolo della saga dei Vendicatori? Ovviamente è tutto da vedere, però vi aspettavate questo strabiliante risultato ottenuto dalla pellicola diretta da Anthony e Joe Russo? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.