Avengers: Endgame il 4 luglio sarà nuovamente nelle sale italiane

La notizia è ufficiale. Avengers: Endgame ritornerà nelle sale italiane a luglio, con tantissime novità che riporteranno gli appassionati al cinema.

La terza fase del Marvel Cinematic Universe sta volgendo al termine e senza ombra di dubbio possiamo dire che Avengers: Endgame non sia solo il cinecomic con il maggior guadagno, ma anche il film che è riuscito a spodestare Titanic, piazzandosi al secondo posto nella classifica dei film che hanno più incassato nella storia del cinema. Prossimamente, questo guadagno potrebbe essere ulteriormente incrementato grazie ad un nuovo ciclo di proiezione, che in Italia inizierà il 4 luglio. Questo ritorno nelle sale è considerato un vero e proprio evento, chiamato “Ritorno al Cinema”

L’obiettivo primario di questa operazione commerciale sembra essere quello di togliere la corona ad Avatar, girato da James Cameron, che attualmente detiene il titolo di film con il maggiore incasso mai ottenuto.

La nuova proiezione di Endgame includerà un intervento del co-regista Anthony Russo e un’anticipazione di Spider-Man: Far From Home, film che chiuderà in modo definitivo la terza saga dell’MCU, che uscirà il weekend successivo, infine una scena inedita, che secondo gli insider avrà Hulk come protagonista.

Un’altra novità possiamo già vederla dando un’occhiata al poster ufficiale italiano, sicuramente realizzato con uno stile più minimalista rispetto alla locandina precedente, ma che sembra essere una vera e propria dichiarazione d’amore rivolta a coloro che hanno apprezzato sia il film sia lo stesso MCU.

Esattamente come è stato ammesso dallo stesso Kevin Feige, si tratta di un’operazione per superare il record di Avatar che mira a spingere gli spettatori a rivedere il film un’ultima volta prima della sua definitiva rimozione dalle sale. Come già detto, sarà anche un’ottima occasione per promuovere l’imminente uscita di Spider-Man: Far From Home.

Riportiamo il comunicato diffuso sulla pagina Facebook ufficiale italiana The Avengers IT:

L’evento “Ritorno al Cinema” di Avengers: Endgame inizia il 4 Luglio! Non lasciatevi sfuggire l’occasione di rivedere il film campione d’incassi sul grande schermo.

A partire da giovedì 4 luglio, i cinema coinvolti a livello nazionale terranno uno speciale evento “Ritorno al Cinema” per permettere ai fan di Avengers: Endgame di vedere il film ancora una volta sul grande schermo. I fan che compreranno il biglietto avranno la possibilità di assistere ad un’introduzione video del regista Anthony Russo e ad una scena non definitiva ed eliminata dal film. Sarà anche un’occasione per avere un’anteprima di Spider-Man: Far From Home, grazie ad uno speciale sneak peek!

Mancano davvero pochi giorni al ritorno di Endgame nelle sale e sia gli appassionati, sia gli spettatori occasionali non vedono l’ora di scoprire quali saranno le novità che vedranno.