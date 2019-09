Avengers: Endgame, inizia la campagna promozionale per gli Oscar 2020

In vista degli Oscar 2020, la Disney ha deciso di dare il via alla campagna promozionale dei sui film e non poteva mancare Avengers: Endgame.

In vista degli Oscar 2020, ormai non così lontani, la Disney ha deciso di dare il via alla campagna promozionale dei suoi film e ovviamente tra questi non poteva mancare il campione d’incassi Avengers: Endgame. Tutti i membri dell’Academy sono stati invitati ad assistere alle proiezioni dei film che sono stati inseriti sul sito Disney Studios Awards. Oltre ad Avengers: Endgame, sono presenti anche Aladdin, Il Re Leone, Toy Story 4 e di Frozen – Il segreto di Arendelle.

Dunque, si conoscono i titoli delle pellicole cinematografiche ma ancora non sono state svelate le categorie per le quali concorreranno agli Oscar 2020. Molto probabilmente, sia Toy Story 4 che Frozen – Il segreto di Arendelle concorreranno come Miglior Film D’Animazione, mentre Aladdin e Il Re Leone potrebbero invece puntare rispettivamente su scenografia ed effetti speciali.

I dubbi restano invece proprio in merito all’ultimo capitolo della saga dedicata agli Avengers. Si presuppone che la pellicola cinematografica in questione sia lizza come Miglior film e sicuramente i Marvel Studios confidano in un Oscar per l’ottima performance di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man. Proprio su questo argomento è intervenuto Joe Russo che, insieme al fratello Anthony, ha diretto il film campione d’incassi, ecco le sue parole a riguardo:

“Abbiamo creato i due film più costosi di sempre. Ma voglio appoggiare qualcuno, e quel qualcuno è Robert Downey jr. – Così aveva dichiarato al Daily Beast – Non so se ho mai visto, nella storia del cinema, un pubblico globale reagire a una performance come hanno fatto con Robert Downey jr. in quel film.”

Il regista avrebbe aggiunto subito dopo:

“C’era gente che piangeva nei cinema. Voglio dire, questa è una performance profonda, quando puoi toccare il pubblico di tutto il mondo a quel livello. Non abbiamo mai visto niente del genere, e se ciò non merita un Oscar non so cosa possa farlo”.

Dunque, l’annuncio per le candidature è previsto per il 13 gennaio 2020, ma quali sono i vostri “pronostici” in merito agli Oscar 2020? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.