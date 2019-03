Avengers – Endgame, quale super eroe morirà? Gli ultimi spoiler da Reddit

Due thread sui forum di Reddit, di cui uno tenuto da un membro della crew di Avengers – Endgame, suggeriscono il nome del possibile super eroe che morirà.

Evidentemente non a tutti gli spoiler danno fastidio, c’è anzi chi nutre il proprio hype con essi durante l’attesa. Per Avengers – Endgame sui forum di Reddit ci sono infatti ben due thread di anticipazioni e speculazioni sulla trama, di cui uno tenuto da uno dei membri della troupe. E proprio qui fa capolino l’atteso nome del possibile supereroe che morirà definitivamente alla fine del film. Se non lo volete sapere fermatevi qui.

Secondo le anticipazioni sarà Capitan America il maggior indiziato, ma del resto si tratta di un “bersaglio” facile visto che l’attore che lo impersona, Chris Evans, ha fatto sapere già da tempo che non impersonerà più l’amato Avenger. In particolare, stando agli autori del thread, Cap spirerà tra le braccia di Tony Stark, dopo aver usato il guanto ricavato dal martello di Thor per far tornare in vita i morti.

Come ciò possa accadere, visto che il martello stesso è stato distrutto da Hela in Thor Ragnarok, resta però un mistero. Le indiscrezioni parlano di una sua ricreazione da parte di Tony Stark e Shuri, utilizzando i dati estratti da Visione e dalla sua Gemma della Mente.

Dai post poi emerge ancora che Hulk dovrebbe diventare più grande, ma anche perdere un braccio, mentre tutti i guardiani della Galassia dovrebbero sopravvivere. Thanos inoltre pare che, rispetto alle anticipazioni passate, non dovrebbe morire. Nella battaglia finale comunque sarà utilizzato contro di lui il cannone a protoni, maneggiato per l’occasione da War Machine. Insomma, la trama di Avengers – Endgame si preannuncia abbastanza complessa e articolata, se non altro per quanto riguarda l’intreccio. Il film arriverà nelle sale il prossimo 24 aprile. C’è molto spazio per far crescere ulteriormente l’hype.