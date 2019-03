Avengers Endgame, un nuovo, drammatico spoiler arriva da… Rocket Raccoon!

Il doppiatore di Rocket Raccoon per molti Paesi latini, Sergio Zurita, ha affermato che "un personaggio importante muore" in Avengers Endgame, confermando così i timori dei fan.

Come sempre vi avvisiamo prima: se temete qualsiasi forma di spoiler non proseguite oltre nella lettura. Del resto però se siete qui dopo aver letto il titolo, beh… noi vi avevamo avvisato. Sergio Zurita, storico doppiatore in molti Paesi latini di Rocket Raccoon, il procione guerriero di Guardiani della Galassia, ha infatti rilasciato una dichiarazione in cui ha definitivamente confermato i timori di molti fan per l’imminente Avengers Endgame: “Posso dirvi che il film vi porta dalle risate al pianto. Un personaggio importante muore. Non posso dire di più, ma non so se ho già detto di più”. Sì Sergio, danno fatto.

Come sappiamo da tempo in rete circolano fan theories sull’argomento basate su indizi più o meno consistenti e dichiarazioni alquanto vaghe da aprte della Marvel su possibili addii. Del resto è normale che Endgame sia il capitolo più drammatico degli Avengers e, probabilmente dell’intero Marvel Cinematic Universe da quando è nato sul grande schermo ed è quindi credibile che qualcuno ci lasci definitivamente le penne nel tentativo di fermare Thanos e riportare l’Universo allo stato in cui era prima che il titano pazzo schioccasse le dita del Guanto dell’universo.

Fino ad ora gli indizi sembravano portare dritti dritti verso Capitan America o Iron Man, non fosse altro perché gli addii dei rispettivi attori al proprio personaggio dopo questo film sono molto probabili. Se dunque eravate preventivamente già afflitti dalla possibile perdita definitiva di uno dei vostri beniamini, Zurita, evidentemente non soddisfatto del danno fatto, ha pensato bene di rovinarvi le notti da qui al 24 aprile, data in cui Avenger Endgame debutterà al cinema in Italia.

Il doppiatore ha infatti dichiarato anche: “Ci sono delle cose irreversibili. È molto interessante, molto interessante quello che succede a Thor“. Ecco fatto. Ora avete quasi un mese di tempo per speculare sul destino del Dio del tuono. Buon divertimento.