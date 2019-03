Avengers: Endgame, un nuovo poster mostra anche i caduti

Dopo aver mostrato 32 poster dedicati ad ogni eroe di Avengers: Endgame, ora ne arriva uno nuovo direttamente dalla Cina che mostra tutti gli Avengers.

Dopo aver mostrato 32 poster dedicati ad ogni eroe di Avengers: Endgame (mostrando a colori i sopravvissuti e in bianco e nero i caduti), ora arriva un nuovo poster direttamente dalla Cina che trasforma la vecchia locandina in qualcosa di nuovo.

Sotto, controluce (e quindi oscurati), sono stavolta mostrati tra macerie e polvere, tutti (o quasi, visto che ne mancano 3) gli eroi caduti. La locandina inoltre mostra qualche piccolo dettaglio extra: Nebula, per esempio, veste un giacchetto di pelle nuovo mentre Valkyria compare per la prima volta in un poster di gruppo. Manca il costume nuovo di Captain Marvel di cui si vociferava, ma probabilmente quello visto o sarà stato un concept, o semplicemente comparirà più avanti nel film.

Il film, della dura superiore a 3 ore, arriverà il 24 aprile in Italia (mentre nel resto del mondo il 26 aprile). Ecco la sinossi ufficiale:

La grave serie di eventi messi in atto da Thanos, che ha spazzato via metà dell’universo e infranto le fila degli Avengers, costringe i Vendicatori superstiti a intraprendere un’ultima iniziativa, nella grande conclusione dei 22 film targati Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Nel cast ritroveremo Robert Downey Jr. (Tony Stark), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye/Ronin), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Paul Rudd (Ant-Man), Brie Larson (Captain Marvel) e Josh Brolin (Thanos). Ora, nel poster, vediamo anche Benedict Cumberbatch (Dottor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Pantera Nera), Paul Bettany (Visione), Elizabeth Olsen (Scarlet), Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Tom Hiddlestone (Loki), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Zoe Saldana (Gamora), Chris Pratt (Star-Lord), Evangeline Lilly (Wasp) e Letitia Wright (Shuri). A comandare tutti, davanti, troviamo Samuel L. Jackson (Nick Fury), mentre manca la sua spalla Cobie Smulders (Maria Hill). Siete pronti a scoprire finalmente come i sopravvissuti risolveranno questo grande problema?