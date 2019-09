Azul: Summer Pavilion una nuova incarnazione per Azul

In arrivo Azul: Summer Pavilion, il nuovo gioco della serie Azul. I questa nuova incarnazione i giocatori dovranno misurarsi con i pavimenti della residenza estiva del Re.

Novità all’orizzonte per gli appassionati del gioco da tavolo Azul. In arrivo da Next Move Azul: Summer Pavilion, un nuovo gioco in scatola della serie Azul, che vi permetterà di respirare nuovamente le atmosfere delle caratteristiche decorazioni di origine moresca.

Azul è un gioco astratto del 2017, ideato da Michael Kiesling. Grazie alla suo gameplay raffinato unito alle illustrazioni evocative di Chris Quilliams è stato in grado di imporsi subito come uno dei nuovi classici moderni.

Azul: Summer Pavilion sarà il terzo titolo della popolare serie di giochi da tavolo a tema mosaico. In questa nuova iterazione i giocatori dovranno piastrellare il pavimento del padiglione estivo di Re Manuel I.

Questo nuovo gioco, per 2-4 giocatori dagli 8 anni in su, sarà immediatamente familiare a chi conosce ed ha giocato i precedenti giochi della serie, ma non mancherà di stupire con l’aggiunta di nuovi meccanismi, basati sul set collection e sulla riproduzione dei vari motivi.

La principale differenza di Summer Pavilion risiederà nella forma particolare delle sue tessere, a forma di losanghe. Questi quadrilateri allungati andranno a comporre delle stelle a 6 punte che daranno vita al mosaico del pavimento.

Ogni partita durerà sei round (per una media di circa 30 – 45 minuti), durante i quali i giocatori pescheranno le varie tessere e le posizioneranno sul tabellone di gioco, cercando di non sprecarle per riempire tutti gli spazi a loro disposizione, al fine di guadagnare più punti e vincere la partita.

Next Move presenterà Azul: Summer Pavilion in occasione della fiera del gioco di Essen per poi metterlo in commercio, in inglese, a dicembre 2019 ad un costo di 39,99 dollari. Al momento non ci sono informazioni da parte di Ghenos Games, che ha pubblicato per l’Italia sia Azul che Azul: Le Vetrate di Sintra, riguardo la localizzazione in italiano di questo titolo.