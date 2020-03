Baby Yoda: aperti i preordini di The Child Animatronic

L’animatrone di Baby Yoda, o meglio The Child, è finalmente disponibile sul mercato italiano, sono infatti aperti i preordini per questa speciale bambola che riproduce il tenero alieno protagonista della serie tv Disney+ The Mandalorian.

The Child Animatronic Edition è stato senza dubbio una delle novità più attese presentate all’ultima New York Toy Fair 2020. Questo modello animatronico sarà in grado di interagire con le persone in maniera incredibilmente fedele, riproducendo le movenze e i suoni di Baby Yoda.

The Child Animatronic Edition sarà un giocattolo a batterie (funziona con 3 pile AAA incluse nella confezione), adatto dai 5 anni in su avrà un peso di 612 grammi e avrà le misurerà 10,2 x 25,4 x 25,4 cm.

The Child sarà programmato con 25 diverse combinazioni tra suoni e movimenti, questi comprenderanno espressioni di felicità ed entusiasmo, risatine, balbettii, stanchezza, oltre agli effetti sonori della Forza. Trattandosi di un animatrone il pupazzo sarà in grado di muoversi grazie ai diversi motori che controlleranno il movimento delle varie articolazioni e parti mobili come testa, orecchie e occhi, in grado di garantire la straordinaria espressività di questo giocattolo.

Per interagire con Baby Yoda basterà per esempio toccare per tre volte la sua testolina. Questo comando attiverà la modalità “Attivazione della Forza”: il pupazzo alzerà così il braccio facendo ricorso a tutta la sua concentrazione per richiamare a se il controllo della Forza.

Per mettere a riposo il piccolo alieno verde si potrà utilizzare la modalità “Sonnellino della Forza”, basterà sdraiare The Child e l’animatrone chiuderà gli occhi concedendosi il meritato riposo.

The Child Animatronic Edition sarà disponibile a partire dal 15 dicembre 2020 e avrà un prezzo di 67,39 euro. Siamo ragionevolmente sicuri che l’animatrone di Baby Yoda sarà uno dei regali di Natale più richiesti di questo 2020, quindi se non volete correre il rischio di rimanere senza potete giocare d’anticipo e preordinarlo a questo link.