BAO Publishing è pronta a prendere parte, per la dodicesima volta consecutiva, alla nuova edizione di Lucca Comics and Games. Gli appassionati lettori, durante i giorni di fiera, potranno dunque trovare le numerose novità della casa editrice nonché prendere a parte ad altrettanti interessanti incontri con gli autori. Vediamo insieme più nel dettaglio le proposte presenti.

BAO Publishing

BAO Publishing a Lucca Comics and Games 2022

Siete pronti a immergervi nelle storie BAO Publishing e a vivere la ormai collaudata esperienza che BAO Publishing è solita portare a Lucca Comics and Games? Siete pronti a dare sazietà alla vostra fame di fumetti? L’appuntamento è dal 28 ottobre al 1 novembre, presso il Padiglione Napoleone di Lucca Comics and Games!

Le novità presenti in fiera

Tra le novità offerte dalla casa editrice BAO Publishing, presenti durante i cinque giorni lucchesi, troveremo la nuova edizione di Metamorphosis di Giacomo Bevilacqua, proposta anche in una speciale edizione variant da collezione realizzata da Zerocalcare. E poi ancora, tra le novità ci sarà anche Deep Vacation di Yi Yang, anch’essa disponibile per l’acquisto in una prestigiosa edizione da collezione dotata di variant cover.

La lista delle novità continua poi con Il me che ami nelle tenebre di Skottie Young e Jorge Corona, disponibile, come le precedenti proposte, anche in edizione variant realizzata da Rachele Aragno, Aomanju di Iwaoke Hisae.

Gli ospiti e gli appuntamenti

Come anticipato, BAO Publishing ospiterà all’evento lucchese anche un alto numero di grandi autori. Ospiti all stand NAP501 ci saranno infatti Zerocalcare, Edo Brenes, Giacomo Bevilacqua, Yi Yang, Rachele Aragno, Daniel Cuello d Maicol & Mirco. La lunga lista di nomi si conclude poi con Bertrand Gatignol, Alice Berti e Giulio Macaione.

Tra gli eventi presenti in caledario troviamo Rachele Aragno dalla Maremma all’America, il 29 ottobre alle ore 10:30 in Sala Tobino (Palazzo Ducale), e Zerocalcare – 365 giorni di accolli, il 21 ottobre alle ore 14:00 in Auditorium San Francesco. Vi informiamo inoltre che gli ingressi ranno disponibili fino a esaurimento posti e che gli orari delle dediche sono consultabili sui social BAO.