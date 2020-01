Barbatos Lupus Rex Gundam MRS da Tamashii Nations

Tamashii Nations ha annunciato una nuova uscita per la linea Metal Robot Spirits dedicata all’universo dei Gundam in uscita tra pochissimi mesi. Il nuovo arrivato è il Gundam Barbatos tratto dal celebratissimo anime Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.

Come dice il nome di questa linea, i Gundam sono realizzati per buona parte in metallo lasciando le parti in plastica in pochissimi pezzi giusto per dare quel più equilibrio al robot nelle pose più in action. Il Barbatos Lupus Rex propone un grandissimo dettaglio in tutta la figure, e a corredo saranno presenti tantissimi accessori, armi e parti intercambiabili tra cui anche una base espositiva con vari bracci per agganciare il robot che permetterà le pose al volo e in action.

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans è un anime prodotto dalla Sunrise nel 2015 che fa parte della metaserie Gundam. L’intero anime è composto da due serie per un totale di 25 episodi. Il protagonista della storia è un ragazzo di nome Mikazuki Augus che durante una missione di sicurezza nel trasporto della figlia del Primo Ministro, il gruppo viene attaccato da dei ribelli che daranno via a un nuovo colpo di Stato. Il giovane protagonista per difendersi da questo nuovo conflitto deciderà di guidare un vecchio Mobile Suit alimentato da un reattore nucleare, che lo renderà in grado di rubare armi e parti dai nemici diventando sempre più forte.

Il costo della figure di MRS Gundam Barbatos Lupus Rex sarà di 14.300 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 180.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a Luglio 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.