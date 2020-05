Batman Damned, in arrivo una statua gigantesca da Prime 1

Sideshow e Prime 1 Studio sono orgogliose di annunciare l’apertura dei preordini per Batman Damned Deluxe Version, una gigantesca statua in scala 1/3 della linea Museum Masterline tratta dall’omonimo fumetto. Questa statua è realizzata prevalentemente in resina e raggiungerà l’incredibile altezza di 80 cm (basamento compreso). Raffigura il personaggio di Batman creato da Brian Azzarello e disegnato da Lee Bermejo che i fan hanno potuto leggere già in Batman Noel.

Batman: Damned è l’ultimo lavoro nato dalla mente di Brian Azzarello e dalle matite di Lee Bermejo, la storia inizia con Batman in fin di vita e non ricorda nulla di cosa gli sia capitato. Il Joker è morto e non si sa chi possa essere stato, una forza sovrannaturale? lui stesso? la mente lo fa vacillare e in suo aiuto solo John Constantine potrà sciogliere ogni tipo di dubbio e aiutarlo a risolvere questo enigma entrando nel mondo criminale di Gotham. L’inedito duo vivrà una corsa contro il tempo per scoprire chi abbia ucciso il peggior nemico di Batman. Una storia dalle tinte Horror-Noir che merita di essere recuperata da tutti gli amanti del Cavaliere Oscuro.

La statua di Prime 1 Studio è un prodotto davvero incredibile, un pezzo da collezione limitato a soli 750 esemplari al mondo, che ritrae Batman sopra un elemento decorativo di un palazzo dalle fattezze del Joker. Il costume di Batman è completamente modellato per somigliare all’armatura vista nel fumetto e presenta i caratteri distintivi che lo contraddistinguono. Si tratta di una corazza a piastre (molto simile al concetto del costume del film “il Cavaliere Oscuro) con un enorme pipistrello nero sul petto che si unisce alla cappa e al mantello con prevalenza di colori scuri come il grigio a contrasto con guanti e stivali neri. La versione Deluxe di questa statua presenta alcuni oggetti intercambiabili in più rispetto alla versione standard come mani aggiuntive, svariate teste e un comodissimo supporto per reggerle quando non vengono utilizzate.

Batman Damned Deluxe Version è disponibile in preordine su Sideshow al prezzo di 1.200$ (circa 1.127€) con uscita stimata per il mese di Aprile 2021.