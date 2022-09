Domani, 17 settembre, tutti gli appassionati sono pronti a festeggiare un iconico personaggio: Batman. Scopriamo insieme tanti dettagli sul Batman Day 2022!

Il Batman Day 2022 celebra il personaggio, la sua storia e il suo impatto culturale

Batman vanta nel mondo un numero altissimo di appassionati ed è da oltre 80 anni un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda l’intero settore del fumetto, del cinema e videoludico. Durante il corso degli anni Batman ha dovuto affrontare un numero altissimo di criminali come ad esempio il Pinguino, L’Enigmista, Harley Quinn e Joker. Per questo motivo, il tema del Batman Day 2022 vede al centro il protagonista e i suoi antagonisti e prende il nome di Batman Vs.

Batman Day 2022

Il grande e il piccolo schermo

Tra le recenti produzioni cinematografiche troviamo il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson: The Batman. E poi ancora, nel campo dei videogiochi, il Cavaliere Oscuro è uno dei protagonisti del picchiaduro in stile platform free-to-play: Multiversus.

A tal proposto, se siete appassionati MultiVersus, vi segnaliamo che il titolo sarà oggetto di un evento in-game che garantirà un’icona del profilo di Batman ai giocatori che completeranno 3 partite nei panni del Crociato incappucciato dal 16 al 19 settembre. Batman sarà presente anche nella rotazione dei personaggi nell’anteprima del gioco in quei tre giorni.

E poi ancora, sempre parlando di eventi, Injustice 2 Mobile è pronto a festeggiare il Cavaliere Oscuro dal 13 al 19 settembre con regali giornalieri in-game e un’immagine del profilo con il logo del Batman Day per i giocatori. A partire dal 16 settembre, i giocatori potranno anche godere di uno speciale evento Classic Batman Arena Invasion e di vari sconti in-game.

Batman Day 2022

Restando in tema, è in arrivo inoltre sul mercato un nuovo titolo molto atteso, l’attesissimo videogioco ambientato a Gotham City. Quest’ultimo vede Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso come protagonisti a difesa della città e sarà disponibile per tutti a partire dal partire dal 21 ottobre. Tuttavia, quale modo migliore di festeggiare il Batman Day 2022 se non prenotando la vostra copia per Playstation 5 su Amazon? Gotham Knight vi aspetta!

Se invece ai videogiochi preferite passare il tempo davanti alla tv, ecco che Cartoon Network (canale 607 di Sky) è pronto a celebrare con tutti voi questo evento. Infatti, il 17 settembre vanno in onda due film dall’universo Lego DC Comics. Nello specifico, alle 14.05 andrà in onda Batman: Il Film – DC Super Heroes, mentre alle 20.10 sarà la volta di Justice League: Fuga da Gotham City.

A queste proposte si aggiungono poi anche Apple Tv App e Chili. Su queste piattaforme potrete infatti trovare numerose attività di comunicazione e promozionali ad-hoc su una selezione di titoli legato al mondo del Cavaliere Oscuro.

Blu-ray che passione

Per gli appassionati di cinema che vogliono solo il meglio in termini di qualità audio\video, in occasione del Batman Day, Warner Bros. Discovery e Panini Comics celebrano l’uomo pipistrello con la nuova collana Comic Edition sugli eroi DC. Ecco dunque che sul mercato arrivano il primo volume al Cavaliere Oscuro con un prezioso cofanetto che include il film campione d’incassi The Batman in 4K Ultra HD + Blu-ray e il comic book Batman: L’Impostore con copertina inedita e un poster originale 30×50 con illustrazione firmata da Lee Bermejo.

Quest’ultimo è un’esclusiva Amazon ed è già disponibile all’acquisto!

Batman Day 2022

Un Batman Day 2022 in compagnia

Se guardare i film del Cavaliere Oscuro è un ottimo modo per condividere la passione insieme ad amici e parenti, perché non stuzzicare anche il palato con qualcosa di buono? Ecco che arriva in supporto il ricettario Gotham City Cocktails con al suo interno ben 70 ricette a tema!

Potete acquistare la vostra copia su Amazon e immergervi immediatamente nei locali notturi che popolano Gotham City!

Batman Day 2022

Alexa, sei in ascolto?

In occasione del Batman Day anche la tecnologia si unisce ai festeggiamenti. Quanti di voi hanno un dispositivo Alexa nelle vostra case?

Bene, provate a chiedere “Alexa, dimmi una frase di Batman”! Il dispositivo prenderà vita e vi catapulterà nell’immaginario di Gotham grazie alla voce di Luca Ward. Infine, sui dispositivi Alexa dotati di schermo, oltre alla voce avrete la possibilità di veder comparire Batman in persona!

Se non hai ancora un dispositivo Alexa, sfrutta il servizio Prime di Amazon per acquistarne uno e prendere parte alla festa (ora in sconto oltre il 50%)!

Batman Day 2022

Festeggiare con stile

Tra le numerose proposte troviamo ovviamente quelle dedicate al settore abbigliamento. A tal proposito OVS ha da poco lanciato una collezione d’abbigliamento a dedicata ai più piccoli. Essa copre un range d’età dai 3 ai 10 anni ed è composta da numerose maglie, felpe e tute in cui Batman fa bella mostra di sé.

Passione fumetti

Ovviamente non potevano mancare i festeggiamenti con la pubblicazione di alcuni titoli Panini Comics appositamente pensati per l’occasione.

Iniziamo con Batman 55, già disponibile sul mercato anche nella sua versione con variant cover, l’albo quindicinale da edicola e fumetteria dedicato al Cavaliere Oscuro che questa volta mostra in copertina Batman e Harley Quinn.

E poi ancora troviamo Batman: Una brutta giornata – L’Enigmista, di Tom King e Mitch Gerads. Si tratta del primo numero di una miniserie dedicata ai nemici più noti del Cavaliere Oscuro.

La lista continua con Batman: Killing Time, sempre dalla penna di Tom King e con i disegni di David Marquez. Siete pronti a vivere furto perfetto messo in atto dall’Enigmista, Catwoman, Killer Croc e Il Pinguino?

Gli eventi dal vivo per il Batman Day 2022

FAO Schwarz celebra Batman presso l’esclusivo store di Via Orefici, a Milano. L’appuntamento è per sabato 17 settembre, giorno nel quale sarà inaugurata un’intera area permanente dedicata al mondo dei Supereroi DC.

Siete pronti a trovare un’area ricca di tantissimi prodotti a tema DC e in particolare Batman? Inoltre, a partire dalle 16 ci sarà, prende vita un evento speciale in collaborazione con Panini Comics dove sarà presente il comic artist Jacopo Camagni. L’artista realizzerà un’opera dal vivo interamente dedicata al Cavaliere Oscuro e per tutti i partecipanti è previsto un omaggio a tema DC!

Concludiamo segnalandovi che dal 15 settembre al 9 ottobre potrete partecipare al concorso Batman VS presentando un vostro personale disegno. Il vincitore del concorso riceverà l’opera dell’artista e due biglietti per il Lucca Comics & Games 2022. Per tutte le informazioni vi rimandiamo sulsito del concorso.