Batman Unburied, pubblicato il logo del nuovo progetto

Batman Unburied è il nuovo progetto podcast legato allo storico personaggio DC. Oggi è stato rivelato anche il logo che presenterà le avventure audio che avranno come protagonisti gli eroi della DC Comics. Oggi durante l’evento Stream On di Spotify, Jim Lee (Chief Creative Officer di DC), e il produttore esecutivo David S. Goyer hanno discusso di Batman Unburied, il primo progetto nato dalla partnership tra DC e Spotify, già annunciato nel 2020.

Inoltre, durante l’evento, DC ha confermato che ci saranno progetti audio originali di Spotify che riguarderanno altri personaggi DC Comics tra cui Superman, Lois Lane, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, The Riddler, Batgirl e Harley Quinn. “Ci sono così tanti personaggi che possiamo esplorare“, ha detto Lee. “Penso che i fan risponderanno a questi nuovi progetti con grande entusiasmo. Quella tra Warner Bros., DC e Spotify è una partnership a lungo termine” .

Batman Unburied sarà un dramma psicologico che si immerge profondamente nella mente del Cavaliere Oscuro. “Sono un fan dei podcast narrativi da diverso tempo e stavo cercando la storia giusta, quella di Batman sembra perfetta“, ha detto Goyer in un comunicato stampa che ha annunciato Batman Unburied. Il nuovo progetto è stato sviluppato e prodotto dalla società di Goyer, Phantom Four, in collaborazione con Warner Bros. Keith Levine di Phantom Four sarà anche il produttore esecutivo del progetto insieme a Goyer. La serie debutterà nel 2021 ed è l’ultimo di una lunga serie di progetti DC Entertainment firmati dallo stesso Goyer.

Attualmente Goyer è produttore esecutivo della serie drammatica Netflix, di prossima uscita, basata su Sandman di Neil Gaiman, è stato, inoltre, uno degli sceneggiatori della trilogia del cavaliere oscuro, ha sceneggiato Batman Vs Superman: Dawn of Justice e Man of Steel. Ha anche sviluppato e prodotto Krypton della Warner Horizon Scripted Television per Syfy e Constantine della Warner Bros. Television per NBC.