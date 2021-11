Batwoman: ecco il nuovo look di Poison Ivy

La terza stagione di Batwoman, prodotta da The CW e basata sul personaggio creato da Geoff Johns, qui in veste di produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries è stata resa disponibile su The CW dal 13 ottobre 2021 (potete guardare il trailer ufficiale a questo nostro articolo).

Ora, The CW ha finalmente rivelato il nuovo look di Poison Ivy, interpretata da Nicole Kang, dopo la trasformazione nella supercriminale preferita dai fan.

Batwoman: il nuovo look di Poison Ivy

Come ben sappiamo l’ultimo episodio della seconda stagione di Batwoman intitolato How does your garden grow? ha trasformato la dottoressa Mary Hamilton in Poison Ivy e questa è la descrizione ufficiale della supercattiva offertaci dalla The CW:

Ora che è stata infettata da Poison Ivy, l’altruista e premurosa Mary Hamilton (Nicole Kang) che abbiamo conosciuto e amato, sta lasciando il posto a una versione nociva e velenosa di sé stessa. Non più soddisfatta del suo ruolo di supporto nel Bat Team, Poison Ivy/ Mary usa i suoi nuovi poteri per farsi sentire, distinguersi ed esprimere le sue opinioni e desideri più profondamente sepolti, a prescindere da chi o cosa possa esserci sulla sua strada. Ma più Mary aspetta, più il suo destino la porta alla radice della sua nuova persona, più si rende conto che il suo potere è fiorito per dare vita ad un altro… la botanica più pericolosa da tempo scomparsa a Gotham.

Il nuovo look di Poison Ivy è nato da una collaborazione di tutto lo staff. La costumista Maya Mani ha cercato di dare vita a un costume che riflettesse il desiderio di Mary di essere vista e ascoltata da coloro che le sono più vicini, pur mantenendo il suo occhio unico per la moda divertente e fantasiosa mentre la responsabile del reparto trucco Cory Roberts ha cercato di immaginare un personaggio intrinsecamente potente, affascinante e seducente. In che modo? Combinando una bella pelle luminosa, con colori selezionati per esaltare e celebrare la carnagione e la struttura di Nicole.

Questa la foto che ci mostra il muovo look di Poison Ivy:

Caroline Dries, produttrice esecutiva, ha detto:

“Dato che abbiamo visto le conseguenze delle armi dei nemici di Batman, in questa stagione abbiamo voluto rendere alcuni di questi ‘trofei’ più personali per il nostro Bat Team e Mary sembrava il personaggio ideale per superare una grande fotosintesi. La parte divertente di rendere trasferibili i poteri di ogni cattivo è che possiamo approfondire il personaggio, questo in prospettiva a ciò che Mary avrebbe creato: qualcosa di elevato, giocoso, alla moda e sexy. È stato così emozionante lavorare al fianco di Nicole mentre sceglievamo il colore dei capelli, il colore degli occhi e, naturalmente, l’abbigliamento stesso. Ma è stato solo quando Nicole si è presentata sul set e ha assolutamente spaccato con la sua performance che il personaggio di Poison Ivy Mary era completo.”

Nicole Kang, sul suo account Instagram, ha aggiunto:

“Sono così entusiasta di mostrarvi Poison Ivy. Lei è qui… finalmente! Questa è una frase che non avrei mai pensato di dire. Wow. Nella nostra storia, sono molto orgoglioso che Poison Ivy sia una cattiva asiatica, il cui pericolo non deriva dal fatto che sia straniera e misteriosa. Invece, scopriamo le sue motivazioni personali accanto a quelle della Poison Ivy originale, le vediamo intrecciarsi in modo organico e potente. Sono così onorata di essere una ragazza coreana che segue Uma Thurman per interpretare in live-action la prossima storia di Poison Ivy (cosa?!). Speriamo che il futuro abbia spazio per altri come me e non solo per rappresentare un personaggio fantastico. Per tutto quello che mi hai fatto sentire, urlare e diventare attraverso di te, Poison Ivy – grazie.”

Vi ricordiamo che la terza stagione di Batwoman va in onda mercoledì alle 21:00 ET/PT su The CW. Kang farà il suo debutto come Poison Ivy nell’episodio Pick Your Poison il 24 novembre.

