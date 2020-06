Batwoman: una nuova eroina per la Stagione 2?

Nelle scorse ore è emersa una incredibile voce riguardante il futuro di Batwoman, ultima nata delle serie televisive DC appartenenti all’Arrowverse del canale The CW, che come ben sappiamo ha perso la sua protagonista Ruby Rose in una rescissione definita consensuale del contratto – cliccate QUI per tutti i dettagli della vicenda.

Tale voce vorrebbe il canale The CW non cercare più una attrice che interpreti nella seconda stagione Kate Kane bensì l’interprete per un nuovo personaggio – indicato genericamente con il nome di “Ryan Wilder” – che prenda il posto di Kate Kane indossando i panni di Batwoman!

Questa la descrizione per il casting della nuova protagonista:

È simpatica, disordinata, un po’ goffa e indomita. Non assomiglia a Kate Kane, la donna che indossava il costume prima di lei. Senza che nessuno si curasse di lei, Ryan ha trascorso anni come tossicodipendente, fuggendo la GCPD e mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto nel vicolo potrebbe anche ucciderti a mani nude: Ryan è il tipo di combattente più pericoloso, altamente qualificata e selvaggiamente indisciplinata. Omosessuale dichiarata. Atletica. Dura. Appassionata. Incline all’errore. E di certo non l’eroe stereotipato tutto americano.

Una descrizione che riprende i tratti principali del personaggio originale ma sembra anche discostarsene per alcune caratteristiche caratteriali principali. Pur ancora tutta da confermare questa voce apre ovviamente anche parecchi interrogativi sia sull’uscita di scena di Kate Kane – ricordiamo che la Prima Stagione, conclusasi dopo 20 episodi sui 23 previsti a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus che ha bloccato la produzione della serie – sia sul già annunciato crossover del prossimo anno che coinvolgerà Batwoman e la nuova Superman & Lois anch’esso collegato al season finale.

Batwoman è attualmente in onda, in italiano, su Mediaset Premium.