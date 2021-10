Attraverso il proprio portale Facebook la casa editrice Yamato Video, in occasione dei primi 30 anni di egregia carriera, ha annunciato il doppiaggio integrale in italiano della serie anime di Beelzebub, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Ryuhei Tamura ed edito interamente in Italia per Star Comics.

Beelzebub: Yamato Video annuncia il doppiaggio in italiano dell’anime

All’annuncio ha fatto seguito un breve trailer diffuso anche sul canale ufficiale YouTube dell’azienda e le voci principali italiane che daranno vita ai protagonisti dell’anime. Partiamo con il cast, poi, a ruota, godetevi il trailer:

Oga: Maurizio Merluzzo, Baby Beel: Serena Clerici, Furuichi: Alessandro Capra, Kunieda: Martina Felli, Signore dei Demoni: Luca Ghignone, Lord En: Tania De Domenico, Satura: Sabrina Bonfitto, Isabella: Jenny De Cesarei.

Yamato Video dà voce all’animazione! Festeggia con noi 30 anni di emozioni con tante sorprese e graditi ritorni! Oggi dovete allacciare forte le cinture dei vostri pannolini e trattenere le risate.

È in arrivo la serie completa di BEELZEBUB!

A proposito di Beelzebub e di Ryuhei Tamura

Bellzebub è un manga scritto e disegnato da Ryuhei Tamura attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump dal 2009 al 2014. Shueisha ha pubblicato 28 volumetti totali più uno speciale. In Italia l’opera è edita da Star Comics integralmente (invitiamo a dare una lettura al mana acquistando il primo numero qui su Amazon).

Il manga ha avuto diritto ad un adattamento anime completo realizzato da Studio Pierrot (Naruto, Naruto Shippuden, Boruto: Naruto Next Generations) dal 2011 al 2012 per un totale di 60 episodi. L’anime è stato originariamente trasmesso anche in Italia con sottotitoli in italiano attraverso l’emittente Man-ga nel 2015, ma è ad oggi incompiuta e ferma ai primi 12 episodi:

Tatsumi Oga è uno studente del primo anno del liceo per delinquenti della città ed è considerato il più forte e temuto di tutti. Per questo motivo, viene scelto come colui che dovrà allevare nientemeno che il figlio neonato del Re Diavolo, destinato un giorno a distruggere l’intero pianeta. Inizialmente il ragazzo si rifiuta di accettare quell’assurdo incarico, ma la giovane Hilda, giunta apposta dal regno dei demoni per prendersi cura del piccolo, lo avverte che se non si piegherà al volere del Re verrà molto semplicemente ucciso. Inizia così un’esilarante saga che terrà il lettore incollato fino all’ultima pagina in un susseguirsi di situazioni spassose e demenziali degne dei migliori fumetti comici.

L’autore Ryuhei Tamura, invece, è conosciuto anche per aver realizzato e concluso anzitempo altri due manga dopo Beelzebub i quali, tuttavia, non hanno ricevuto lo steso successo di quest’ultimo: Hungry Marie (quest’ultimo disponibile in Italia sempre per Star Comics) e Hard-Boiled and Dolphin (in Italia è inedito).