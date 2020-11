Benbow, La taverna delle storie: Jacopo Masini racconta Harry Potter

Esiste una locanda, nei meandri della rete, che non chiude mai, pronta ad accogliere tutti coloro che sono in cerca di una merce rara: una bella storia. Tra gli scaffali impolverati di questa misteriosa taverna, vi aspetta un oste che non vi servirà del rum (o meglio, non solo quello!), ma sazierà la vostra di sete nuove avventure, consigliandovi letture incredibili e guidandovi alla scoperta di universi fantasiosi imperdibili. Se anche voi sentite il richiamo dell’avventura, non vi resta che mettervi in cerca di Benbow, La taverna delle storie, e scoprire quali novità l’oste Jacopo Masini abbia in serbo per voi

Benbow, La taverna delle Storie – 13/11/2020: Harry Potter

L’appuntamento del venerdì con Benbow, La taverna delle storie si riconferma con un ospite d’eccezione: Harry Potter. Jacopo Masini, locandiere impeccabile, ci guiderà alla scoperta del maghetto creato da J.K Rowling, leggendo brani e guidandoci in un viaggio dentro i segreti della saga di Harry Potter, facendoci scoprire una nuova visione della vita di Harry Potter.

Appassionato da sempre di Harry Potter, Jacopo Masini ha già avviato una sua personale rilettura degli elementi portanti della saga nella sua rubrica Storie senza Metodo, dove ci ha guidati in una disamina innovativa e travolgente dei tratti essenziali del mondo di Hogwarts. Nella puntata di Benbow, La taverna delle storie di questa sera, Jacopo continuerà la sua esplorazione della saga delal Rowling, alternando lettura di brani ad analisi di aspetti spesso non considerati ma di grande importanza per una comprensione matura e completa delle imprese del giovane Potter

Dove vedere Benbow, La taverna delle storie

Per seguire in diretta live la puntata di Benbow – La taverna delle storie basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 19:30.