Il manga di Bersek, nonostante il decesso prematuro del suo artista, riprende oggi la serializzazione all’interno del numero 13 di Young Animal, rivista edita da Hakusensha, con un doppio capitolo consecutivo. Saranno presentati man mano sei nuovi capitoli che condurranno la conclusione del Fantasia Arc/Elf Island Chapter per poi dare inizio al nuovo arco. Come ben sappiamo Berserk, da adesso in poi, sarà realizzato dal gruppo di assistenti che ha lavorato e lavora per Miura presso Studio Gaga e il lavoro è supervisionato da uno storico amico di infanzia del maestro nonché consulente alla sceneggiatura del manga, Kouji Mori. Ora, sul suo account ufficiale di Twitter, Doratan-Sensei, ha spiegato ai fan come il processo di creazione di Berserk andrà avanti senza Kentaro Miura al timone della serie che rimane tuttora una delle preferite dai fan.

Ecco come il manga di Bersek andrà avanti senza Kentaro Miura

Doratan-Sensei, è uno dei principali artisti dello Studio Gaga nonché uno dei maggiori assistenti di Miura che si occuperà di continuare la storia di Berserk.

Berserk - Planet Manga

L’artista ha voluto rassicurare i fan dell’opera che, anche se non sarà una “riproduzione perfettamente fedele” della serie, stanno facendo del loro meglio per assicurarsi di rendere Miura orgoglioso:

“Da questo momento, Berserk, il cui rapporto di disegno era di circa il 99,2% da parte del professor Kentaro Miura, io nostro staff se ne occuperà al 100%. Come detto in anticipo, non si tratta di una riproduzione perfettamente fedele, ma vi ringraziamo fino alla fine. Inoltre, la supervisione del signor Kouji Mori è azzeccata e grazie a lui anche il cosiddetto episodio finale è stato pienamente spiegato e compreso.

Doratan-Sensei nomina anche il signor Miura che pensava fosse a tutti gli effetti coautore del manga, e che per questo sa come muoversi. Dice anche che è seriamente supervisionato da Gachi e che lui stesso farà del mio meglio.

Berserk: il manga e la morte di Kentaro Miura

Kentaro Miura ci ha lasciati con un vuoto incolmabile il 6 maggio 2021 a causa di dissecazione aortica. Il responsabile degli assistenti specificava che, nonostante la morte improvvisa, negli ultimi 15 anni circa il maestro Miura ha sostenuto una vita piuttosto bilanciata gestendo una buona dieta ed esercizi fisici regolari. Il capo degli assistenti ha anche confermato che era in salute e non stava soffrendo di alcuna malattia.

Kentaro Miura inizia a scrivere e disegnare Bersek nel 1989. Il manga viene serializzato in Giappone da Hakusensha nella collana Young Animal mentre in Italia viene pubblicato da Planet Manga in varie edizioni: la prima risale all’agosto 1996 e in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera.