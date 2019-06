Better Call Saul: Giancarlo Esposito racconta come si evolverà il rapporto tra Gus e Mike

L'interprete di Gus Fringe in Better Call Saul, Giancarlo Esposito, racconta come si evolverà il rapporto tra il suo personaggio e quello di Mike nella quinta stagione dello show prequel di Braking Bad in arrivo su Netflix.

Giancarlo Esposito, interprete dello spietato Gus Fringe in Better Call Saul parla dell’evoluzione del rapporto del suo personaggio con quello interpretato da Jonathan Banks, Mike Ehrmantraut, nella prossima stagione, che come abbiamo avuto modo di approfondire già nella serie madre Breaking Bad, si farà sempre più indissolubile.

Eppure la tensione scorre scrosciante tra i due nel finale della quarta stagione: “La situazione sarà molto tesa quando la stagione avrà inizio”, anticipa Giancarlo Esposito, “Mike non è stato del tutto fedele con Gus, questa cosa creerà delle tensioni tra i due.” Queste tensioni, come sappiamo, ad un certo punto per forza di cose dovranno appianarsi per permettere alle stelle di allinearsi nel giusto ordine permettendo ai personaggi di costruire quanto avverrà poi in Breaking Bad, ma prima di migliorare, la situazione potrebbe peggiorare.

“Bisognerà fare alcune cose, e Mike e Gus potrebbero avere delle conversazioni importanti volte a sistemare il rapporto… oppure no. Gus si porrà delle domande su Mike: ‘Quest’uomo lavora bene, come può essermi utile? Posso fidarmi di lui?’ Partendo da Breaking Bad ed arrivando a Better Call Saul, mi sento abbastanza convinto nel ritenerli uomini dal percorso molto simile,” conclude l’attore di origini italiane, “Eppure nonostante Gus sia intelligente ha bisogno di avere al suo fianco qualcuno che lo sia altrettanto ed al contempo non abbia alcuna esitazione nel passare dalle parole ai fatti.”

La quinta stagione di Better Call Saul è in arrivo su AMC negli Stati Uniti e su Netflix nel resto del mondo (tra cui anche l’Italia, ovviamente) in contemporanea mondiale nel 2020, parallelamente allo show televisivo è in sviluppo un film sequel di Breaking Bad con protagonista Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul.