Black Adam comparirà nel sequel di Shazam? La risposta del regista

Sin dall’annuncio del sequel di Shazam!, che ricordiamo sarà intitolato Fury of the Gods, sono stati in molti a sperare in un cameo di Black Adam, l’antieroe interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson. Alle domande dei fan ci ha pensato direttamente il regista David F. Sandberg in un recente Q&A su Instagram.

Ebbene, Sandberg ha chiaramente fatto intendere, senza giri di parole, che Black Adam non sarà presente perchè già impegnato nel suo film stand-alone. A questo punto toccherà attendere un eventuale terzo capitolo di Shazam! per vedere sul grande schermo uno scontro tra i due.

In Fury of the Gods, in arrivo nelle sale il 2 giugno 2023, il personaggio interpretato da Zachary Levy dovrà vedersela con nuove, temibili villain: Hespera e Kalypso, le figlie di Atlante, interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Shazam! Fury of the Gods, Black Adam non ci sarà

Di recente sono emerse in rete alcune foto trapelate dal set del film che hanno mostrato il costume nuovo di zecca indossato da Shazam. Il regista ha colto l’occasione al balzo per pubblicare su Twitter un primo teaser dal momento che le riprese sono attualmente in corso in Georgia.

Uscito nel 2019, Shazam! segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe della DC. Grazie all’aiuto del suo fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.

Nuove informazioni, e magari un primo trailer, potrebbero arrivare in occasione della prossima edizione del DC Fandome in programma a ottobre. La convention virtuale andata in scena l’estate scorsa ha riscontrato un grande successo, rendendo felici i fan dei fumetti.

