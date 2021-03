Black Widow: Disney conferma l’uscita al cinema

Durante un incontro con gli azionisti, il CEO della Disney Bob Chapek ha confermato i piani per l’uscita nelle sale cinematografiche di Black Widow entro la fine dell’anno.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

Il film con protagonista Scarlett Johansson avrebbe dovuto fare da apripista all’intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma l’emergenza sanitaria ha fatto in modo che la sua data d’uscita venisse ritardata di un anno rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza.

Nonostante il mondo intero sia ancora in piena pandemia, il film è comunque ancora fissato per il 7 Maggio in uscita nei cinema, come dichiarato da Bob Chapek durante il recente incontro annuale degli azionisti di Walt Disney Company:

“Il prossimo film in uscita è l’attesissimo thriller di spionaggio della Marvel Black Widow, con un cast stellare che include la candidata all’Oscar Scarlett Johansson, attualmente in uscita nelle sale il 7 maggio. So che i fan della Marvel non vedevano l’ora di vedere questo film da molto tempo e vi prometto che ne è valsa la pena aspettare. È assolutamente fantastico.”

L’emergenza sanitaria in corso ha influenzato pesantemente i piani dei Marvel Studios per quanto riguarda l’intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, costringendo lo studio a spostare la finestra di lancio per diversi progetti. Ciò ha richiesto ai lungometraggi di passare in secondo piano, con le serie trasmesse su Disney + portate in primo piano per dare il via al prossimo capitolo dell’intera epopea degli Avengers.