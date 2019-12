Black Widow: Kevin Feige conferma la timeline del film

Ormai i dubbi in merito al periodo in cui sarebbe stata ambientata la pellicola cinematografica di Black Widow erano minimi. Nonostante ciò arriva la conferma ufficiale da parte di Kevin Feige il quale afferma l’esatta timeline in cui ci svolgeranno le vicende del nuovo film Marvel che vedrà Scarlett Johansson nei panni della protagonista. Ebbene, poco tempo fa, fu proprio l’attrice a fornire ai molti fan, informazioni inerenti alla collocazione temporale delle pellicola di Black Widow.

Dunque, in una recente intervista, il presidente di Marvel Studios avrebbe affermato che la Vedova Nera sarà ambientata subito dopo le vicende che hanno segnato gli eventi in Captain America: Civil War. Ebbene, nel corso di questa intervista, Kevin Feige avrebbe rilasciato alcune informazioni riguardanti l’idea di narrare le vicende di Black Widow in quel determinato periodo:

“E’ stato circa quattro anni fa, mentre lavoravamo in contemporanea sia a Infinity War che a Endgame che sapevamo di voler concludere la sua storia nel modo più eroico possibile in Endgame, ma volevamo anche esplorare una parte della sua vita che non si era ancora vista”.

Aggiungendo subito dopo:

“Occorreva a noi che vedessimo le sue avventure nei film degli Avengers, ma un sacco di cose sono successe tra quei film che non abbiamo mai visto, o sentito, o conosciuto. E con queste cose volevamo fare un film con Scarlett Johansson perché lei è già Natasha Romanoff, non volevamo una storia con una giovane Black Widow per tutto il film“.

Insomma, l’intento di Marvel Studios è stato quello di realizzare una pellicola cinematografica dedicata esclusivamente al personaggio di Natasha Romanoff. Ricordiamo che il film diretto da Cate Shortland, debutterà nelle sale cinematografiche l’1 maggio del 2020, negli Stati Uniti. Invece in Italia sarà disponibile già dal 29 aprile 2020.