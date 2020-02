Black Widow: Marvel rilascia lo spot del nuovo film

Come promesso da Marvel, non è tardato ad arrivare lo spot che celebra il nuovo film che avrà come protagonista, ancora una volta, Scarlett Johansson. Motivo per il quale, nel corso del Super Bowl 2020, Marvel Studios ha presentato al mondo intero lo spot di uno dei cinecomic più atteso di questo periodo. Così facendo, i fan del MCU sono venuti a conoscenza di alcuni dettagli del film sin ora tenuti nascosti, infatti lo spot dedicato a Black Widow – che troverete di seguito – presenta molte scene inedite e ricche di adrenalina. “Non sapete tutto di me”: queste sono state le parole che hanno accompagnato la presentazione del cortometraggio che vede come protagonista la Vedova Nera insieme ai suoi “compagni”.

Nel nuovo cinecomic Natasha Romanoff avrà il compito di affrontare una missione importante e si troverà ad affrontare il suo passato, motivo per il quale le vicende saranno ambientate tra gli eventi apparsi in Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. Nel corso della narrazione, la protagonista incontrerà alcuni personaggi come Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov/Red Guardian e insieme si troveranno ad affrontare la minaccia di un misterioso personaggio, il villain Taskmaster. I fan ricorderanno bene che quest’ultimo personaggio, aveva fatto la sua comparsa nel trailer condiviso non molto tempo fa da Marvel.

Nel cast del film Marvel diretto da Cate Shortland oltre all’immancabile Scarlett Johansson, ci saranno anche Florence Pugh insieme a David Harbour, O-T Fagbenle, Ray Winstone, ma anche Olivier Richters e Rachel Weisz. Dunque, per scoprire tutti i dettagli del nuovo cinecomic non ci resta che attendere il debutto al cinema di Black Widow previsto – in Italia – per il giorno 29 aprile prossimo.