L’attore Boyd Holbrook ha recentemente ottenuto un grande successo grazie all’interpretazione del ruolo de Il Corinzio nella serie TV The Sandman di Netflix. Tuttavia, secondo alcune dichiarazioni, Boyd Holbrook avrebbe nel mirino anche un altro antagonista del quale vorrebbe vestire i panni. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Boyd Holbrook di The Sandman e il suo desiderio

Boyd Holbrook vanta nella sua carriera numerose interpretazioni che lo vedono impegnato a vestire i panni del cattivone di turno, come ad esempio il personaggio di Donald Pierce in Logan del 2017.

L’attore sembra trovarsi molto a suo agio con questi ruoli e durante una recente intervista ha dichiarato di avere nel suo radar quella che è l’icona DC dei cattivi: il Joker.

Secondo quanto riportato, scambiando infatti quattro chiacchiere con Men’s Health, Boyd Holbrook ha minimizzato l’idea di essere attivamente alla ricerca di un altro personaggio di un fumetto da interpretare in uno spettacolo o in un film, finché non si è ricordato del Joker.

L’icona mondiale

Per Boyd Holbrook, interpretare il Joker avrebbe una rilevanza non banale a livello mondiale. Infatti, ogni interpretazione del Joker sul grande schermo vanta oggi numerosi fan provenineti da ogni parte del globo. E poi ancora, va ricordato che ben 2 attori che hanno interpretato il personaggio sul grande schermo hanno vinto il tanto ambito premio Oscar.

E per voi? Qual è la vostra interpretazione preferita tra quelle di Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto e Joaquin Phoenix? Chi è il miglior cattivo della DC Comics?

Detto questo, ad oggi sembra abbastanza difficile che potremmo vedere Boyd Holbrook nei panni del Joker nel breve periodo, anche in considerazione del fatto che Barry Keoghan potrà probabilmente vestire i panni del Joker nel mondo di The Batman. Nell’attesa di scoprire tante altre novità e approfondimenti, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop.