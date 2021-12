BRICK MANIA. Costruiamo insieme il mitico Bone Shaker di Hot Wheels e MEGA!

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA metteremo di nuova da parte i set LEGO per dedicarci ad alcuni prodotti di MEGA (il marchio dei giochi di costruzione by Mattel) realizzati sotto licenza Hot Wheels e che celebrano il “mito” di uno dei modelli più iconici del marchio: il leggendario Bone Shaker! Vediamoli insieme.

BRICK MANIA – puntata del 15/12/2021

E’ ormai dal 2015 che LEGO ha invaso il campo di MATTEL HOT WHEELS in maniera forte e strutturata in uno dei settori di punta di quest’ultima, cioè la nicchia delle automobili. Questa specifica nicchia di mercato, nella quale MATTEL con HOT WHEELS è leader è da molti anni, è forse attaccabile da parte di LEGO? Mattel infatti, è da sempre piuttosto reattiva alle mosse della concorrenza, in un primo momento sembrava avesse deciso di non rispondere alla sfida lanciata da LEGO, e invece… sugli scaffali dei negozi di giocattoli possiamo trovare una ricca offerta di MEGA Construx (Mattel) di prodotti molto simili ai set LEGO Speed Champions. Stiamo parlando dei set/kit della linea MEGA Hot Wheels Building set (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). Scopriamo insieme i protagonisti della puntata di oggi, ovvero la risposta di Mattel ai set LEGO Speed Champions e LEGO Creator Expert Classic Car.

Mega Construx – Hot Wheels #HBD50 Bone Shaker Deluxe Edition

Iniziamo la nostra lista con il set top di questa linea. Stiamo parlando del set Mega Construx – Hot Wheels #HBD50 Bone Shaker Deluxe Edition, un prodotto decisamente orientato ai collezionisti adulti di Hot Wheels. Proprio come per il trofeo di una gara, questo modello costruibile di Hot Wheels Bone Shaker in edizione da collezione, è stato realizzato appositamente per la essere esposto in vetrina. Il modello di grandi dimensioni (circa scala 1:18) vanta caratteristiche deluxe, come la decorazione a forma di teschio sul cofano che ha reso famoso il modello originale, il telaio cromato e il motore a vista. Il set include anche il classico modello die-cast con supporto incorporato per esporlo insieme alla controparte in mattoncini. Tra le altre caratteristiche del modello abbiamo ruote che girano davvero, sedile di guida, portiere e bagagliaio che si aprono e tanti altri dettagli che non potrete non apprezzare. E’ fornito in confezione premium.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM29 Bone Shaker

Modello costruibile e giocabile ispirato dall’iconica Hot Wheels Bone Shaker. Gareggia, scontrati e ricostruisci questo amatissimo veicolo, ricco di dettagli realistici come la celebre decorazione a teschio sul cofano, il telaio cromato e il motore a vista. Colleziona tutte le auto della serie e combina i pezzi per realizzare originali modelli personalizzati. Colloca il micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa al posto di guida per sfide sempre nuove con il Bone Shaker.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM27 Bone Shaker Monster Truck

Modello costruibile e giocabile ispirato dall’inconfondibile Hot Wheels Bone Shaker in versione Monster Trucks. Il set include 1 Monster Truck componibile e 1 auto costruibile, oltre a 1 micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Trasforma il Monster Truck nell’auto corrispondente grazie al set aggiuntivo di pneumatici. Colleziona tutti i modelli della serie e combina i pezzi per realizzare originali veicoli personalizzati.

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

